Bitcoin, guld, Shiba Memu frodas när statskassans nederlag fortsätter

Finansmarknaden var relativt volatil den här veckan då investerare såg det pågående kriget mellan Israel och Hamas, det stigande priset på råolja och det pågående obligationsnederlaget. Brent-råolja steg till $95 medan West Texas Intermediate (WTI) steg till $93.

Oron på obligationsmarknaden fortsatte, med de 30-åriga statsobligationerna i höjden till 5% på flera decenniers högsta nivå. Bolåneräntorna steg också tillbaka till 8%, den högsta punkten på mer än två decennier.

Denna prestation inträffade när energipriserna steg och Jerome Powell levererade ett relativt hökaktigt uttalande. Han hävdade att landets inflation fortfarande var envist hög och att priserna kunde ligga kvar på denna höga nivå ett tag. Han varnade ändå för de pågående geopolitiska riskerna.

Krypto och guld var säkra tillflyktsorter

I perioder med hög risk tenderar investerare att flytta till säkra tillflyktsorter för att skydda sina investeringar. Nyligen har dessa säkra tillflyktsorter inkluderat kortfristiga statsobligationer, guld och till och med kryptovalutor.

Guld, som ofta ses som ett bättre alternativ till den amerikanska dollarn, steg till nästan 2 000 dollar per uns. Det betyder att den har hoppat med nästan 10% från sin lägsta nivå i oktober i år.

Bitcoin har också blivit en annan fristad i kryptobranschen. Efter att ha stupat till $24 700 i början av september, hoppade BTC till $30 000 denna vecka. Detta hände eftersom investerare förblev optimistiska om att Securities and Exchange Commission (SEC) snart skulle acceptera en spotbitcoin ETF.

I ett uttalande sa Gary Gensler att byrån fortfarande granskar ansökningar från företag som Blackrock, Invesco och Fidelity. Och i ett separat uttalande sa Blackrocks Larry Fink att företaget hade sett en ökad efterfrågan på Bitcoin bland institutionella investerare.

En annan katalysator för Bitcoin var Teslas intäkter. Medan företagets verksamhet avtog under kvartalet, fortsatte det att hålla sina Bitcoins, som är värda över 300 miljoner dollar. Det gick rykten om att företaget övervägde att lämna krypto.

Shiba Memu blomstrar

Under tiden fortsatte Shiba Memu, det kommande meme-myntet att blomstra. Som du kan se här har utvecklarna nu samlat in över 3,9 miljarder dollar under de senaste tre månaderna . Detta gör den till en av årets mest populära tokenförköp.

Till att börja med är Shiba Memu en kryptovaluta i skärningspunkten mellan meme-mynt som Bonk och Shiba Inu och den snabbt växande industrin för artificiell intelligens (AI). Utvecklarna siktar på att skapa ett meme-mynt med djup användbarhet, vilket kommer att hjälpa det att växa över tiden.

Till skillnad från många meme-mynt har Shiba Memu en långsiktig vision. För det första tror utvecklarna att dess avancerade AI-funktioner kommer att säkerställa att den kan marknadsföra sig effektivt.

Vi har sett många investerare bli meme-myntmiljonärer tidigare. Till exempel uppskattas det att den rikaste personen i Shiba Inu var värd över 500 miljoner dollar när den var som mest. Nyligen såg vi många människor bli extremt rika genom att bara investera i Pepe.

Ändå finns det risker när man investerar i meme-mynt som Shiba Memu, vilket kräver avancerade riskhanteringsstrategier. Till exempel bör du bara allokera medel som du har råd att förlora och diversifiera dina innehav.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.