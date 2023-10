Kan Memeinator gynnas om BTC stiger till 1,48 miljoner dollar som Cathie Wood förutspår?

Bitcoin återgick till nära $30 000-nivån den här veckan efter en massa positiv utveckling som fick Cathie Wood – grundaren av Ark Invest att upprepa sin superhausse syn på Bitcoin.

Wood ser Bitcoin på 1,48 miljoner dollar

Copy link to section

När han pratade med Natalie Brunell på hennes podcast “Coin Stories” denna vecka, sa Wood att världens största kryptovaluta kommer att vara värd 1,48 miljoner dollar under det kommande decenniet.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tidigare i veckan valde Securities & Exchange Commission att avstå från planer på att överklaga ett tidigare domstolsbeslut som sa att regulatorn inte hade en tillräcklig anledning att blockera Grayscale från att omvandla sitt flaggskeppsförtroende till en Bitcoin ETF.

Det var främst det som hjälpte priset på Bitcoin att återhämta sig lite de senaste dagarna eftersom det signalerar att den första amerikanska Spot Bitcoin ETF som förväntas öka den institutionella efterfrågan på ett meningsfullt sätt nu kan vara närmare än vad många tror.

Den nämnda institutionella efterfrågan, enligt Cathie Wood, kommer att hjälpa BTC att nå 1,0 miljoner dollar i slutet av detta decennium.

Kom ihåg att Bitcoin vanligtvis tenderar att sätta stämningen för resten av kryptomarknaden. Så om den verkligen kan rally så aggressivt under de kommande åren som Wood förutspår, kommer den troligen att dra med sig en massa andra namn – och det kan inkludera de nyligen lanserade kryptoprojekten som Memeinator.

Memeinator erbjuder exponering för AI

Copy link to section

Memeinator är en blockkedje-baserad plattform som har bestämt sig för att rensa namnet på meme-myntutrymmet.

Med hjälp av artificiell intelligens har den åtagit sig att grundligt skanna internet och förstöra det som dess whitepaper refererar till som de “svaga” mynten. Bedrägerier relaterade till meme-mynten har fått många att förlora mycket pengar – och det är vad Memeinator vill fixa.

Som uppenbart kan det vara dubbelt spännande att investera i “MMTR” med tanke på att det också ger dig exponering för artificiell intelligens – en marknad som i stort sett har varit i lågor ända sedan Microsoft investerade miljarder i OpenAI.

I sitt pågående förköp går Memeinator för $0,0118. Att investera i den tidigt kan göra dig redo för stor avkastning under de kommande åren.

Memeinator (MMTR) har samlat in över 0,8 miljoner dollar

Copy link to section

Vanligtvis, när nya tokens listas på kryptobörs, låser det upp en betydande efterfrågan som hjälper till att driva priset norrut. Eftersom Memeinator ännu inte har börjat notera, kan det vara ytterligare en indikation på att det inte är för sent att investera i det ännu.

Ännu viktigare är att efterfrågebilden för MMTR ser stark ut redan innan den går live på en kryptobörs.

Förköpet har samlat in över 0,8 miljoner dollar på ett par månader, vilket tyder på att investerare verkligen ser potential i sitt uppdrag med total marknadsdominans.

Memeinator förväntas lämna den pågående förköpet med en vinst på cirka 132%. För mer information om vad MMTR är, vad är dess vision och hur du investerar i den i några enkla steg, besök webbplatsen här.

Flera medvindar skulle kunna hjälpa MMTR

Copy link to section

Vi har redan konstaterat att Memeinator tillhör två olika marknader: meme-mynt och artificiell intelligens – och båda dessa växer i en exceptionell takt.

När det gäller meme-mynt är det en marknad som inte ens existerade före pandemin men som redan hade kommit att bli värd över 20 miljarder dollar i slutet av förra året. Och så finns det artificiell intelligens som Statista förutspår kommer att växa ungefär tio gånger mellan nu och slutet av detta decennium.

Att extrapolera dessa tillväxthastigheter med det potentiella rallyt i Bitcoin då Cathie Wood har föreslagit signaler att MMTR kan dra nytta av flera mycket starka medvindar under de kommande åren.

Andra anmärkningsvärda namn som nyligen har upprepat sin hausseartade syn på Bitcoin inkluderar miljardärsinvesteraren Paul Tudor Jones och Michael Novogratz – vd för Galaxy Digital.

Klicka här för att hitta en steg-för-steg-guide om hur du investerar i Memeinator.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.