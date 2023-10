Försäljningen av Memeinator-tokenen ökar när makrorisker kvarstår

Kryptovalutor hade en stark utveckling i helgen även när krisen i Israel och oro på obligationsmarknaden fortsatte. Bitcoin steg till över $30 000 för första gången på månader medan viktiga altcoins som Chainlink (LINK), Pepe, Aave, Aptos och Quant fortsatte sin hausseartade trend.

Teknikintäkter framöver

Kryptovalutaindustrin kommer att vara relativt tyst den här veckan utan några större nyhetshändelser inplanerade. Därför kommer de viktigaste katalysatorerna att vara det pågående hoppet att Securities and Exchange Commission (SEC) kommer att tillåta en spot Bitcoin ETF. Analytiker på JP Morgan förväntar sig att byrån kommer att göra det under de närmaste månaderna.

Handlare kommer också att fokusera på de kommande tekniska intäkterna från företag som Microsoft, Alphabet, Meta och Amazon. Detta är viktiga resultat eftersom dessa är de största företagen i världen med ett sammanlagt marknadsvärde på nästan 4 biljoner dollar. De är också de största beståndsdelarna i S&P 500- och Nasdaq 100-indexen.

Nyligen har kryptovalutor avvikit från amerikanska aktier. Medan nyckelindex som S&P 500 och Nasdaq 100 har dragit sig tillbaka, har Bitcoin hoppat. Det totala börsvärdet för alla kryptovalutor har skjutit i höjden till över 1,13 biljoner dollar.

Den andra viktiga katalysatorn att titta på kommer att vara de kommande amerikanska BNP-data som är planerade till torsdag. Dessa siffror kommer att ge mer information om tillståndet i ekonomin. De kommer också att gå långt för att avgöra vad Fed kommer att göra i nästa möte.

De amerikanska BNP-siffrorna kommer vid en tidpunkt då försäljningen av obligationsmarknaden har intensifierats, med den 30-åriga avkastningen i höjden till den högsta nivån på mer än ett decennium.

Memeinator-tokenförsäljningen ökar i fart

Under tiden fortsatte Memeinator, den kommande kryptovalutan, sin tokenförsäljning framgångsrikt. Tokenen har samlat in över $817k under de senaste veckorna eftersom efterfrågan på tokenen fortsätter att öka.

Till att börja med är Memeinator (MMTR) en kryptovaluta som försöker bli guldstandarden i meme-myntindustrin. Den kommer att göra det genom att vara ett meme-mynt med ett inbyggt verktyg för artificiell intelligens (AI).

Enligt dess whitepaper, kommer 62,5% av tokens till allmänheten medan 15% kommer att gå till marknadsföring och CEX-listning. De andra tokens kommer att flyttas till utveckling, utbyte av likviditet och konkurrenspool. Du kan köpa MMTR-tokenen här.

Så, är det säkert att köpa tokenen? Vissa analytiker anser att det är vettigt att allokera en liten del av din portfölj på förköps-tokens. Även om inte alla dessa tokens kommer att fungera bra i slutändan, kommer vissa att göra det. Och som vi såg med Pepe är det lätt att bli en meme-mynt-miljonär genom att investera en liten summa. Men precis som med andra tillgångar bör du bara investera pengar som du har råd att förlora.

