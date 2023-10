Bedömer Cardanos potentiella hausseartade utbrott när ADA skriver ut fallande kilmönster

Digital token Cardano (ADA) registrerade hausseartade åtgärder när kryptomarknaden lanserade ett brett rally under den senaste veckan. Altcoin klättrade från 0,247-dollars lägsta den 19 oktober till sitt nuvarande pris på 0,280 dollar efter ihållande uppsidor under de senaste sex dagarna.

ADA 7-Day Chart on Coinmarketcap

Följaktligen steg ADA med mer än 14 % i sitt sjudagarsdiagram. Prestandan förblir imponerande trots att altcoin är långt ifrån sina $3,10 ATH den 2 september 2021.

Samtidigt verkar Cardano redo att utöka sina nuvarande upptrends eftersom det visar hausseartade signaler. Altcoinn har skapat ett fallande kilmönster, vilket lyfter fram kommande uppåtgående trender för digitala mynt. Upplägget bekräftar att tjurar stadigt har överglänst björnar, vilket ofta leder till ett uppåtriktat utbrott.

Men handlare bör överväga den översta trendlinjen när de handlar med detta mönster. Ett avbrott bortom gränsen, vilket ger en lukrativ köpmöjlighet, kommer att bekräfta det förestående hausseartade utbrottet.

Cardanos stöd- och motståndsnivåer

Source – TradingView

ADA:s senaste prisrörelser har etablerat $0,25 som ett pålitligt stöd. Värdeområdet har varit avgörande för polettens svängningar, vilket bekräftar dess betydelse.

Samtidigt har krypton det initiala betydande motståndet på $0,30, vilket är fortfarande viktigt eftersom det tidigare fungerade som ADA:s stödnivå.

Moving Average Convergence Divergence Line stöder kortsiktiga uppgångar för ADA när den svajar bortom MACD-signallinjen. Dessutom svävade Relative Strength Index över 55, vilket tyder på hausseartad styrka.

Icke desto mindre uppvisar Cardano en nedåtgående trend när man utvärderar sin struktur på medellång och lång sikt. Entusiaster bör vara försiktiga och överväga kortsiktiga möjligheter.

Den fallande wedge-uppsättningen och positiva indikatorer bekräftar en potentiell kortsiktig uppgång för ADA. Handlare kan behöva titta på stödet vid $0,25 och motståndet vid $0,30 när de utvärderar tokens breakout-potential.

Ett steg under fotfästet på $0,25 kommer att se att ADA når nästa stöd på $0,22, medan solida uppgångar över $0,30 kan välkomna en mjuk segling mot hindret vid $0,42.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.