Binance kryptouttag tillfälligt otillgängliga, tekniska problem

Kryptoväxlingsjätten Binance har meddelat ett tillfälligt stopp i kryptouttag på grund av tekniska problem.

Detta oväntade avbrott kommer vid en tidpunkt då kryptovalutamarknaden har surrat av aktivitet och registrerat en häpnadsväckande 100 miljarder dollar i handelsvolym över alla plattformar på samma dag.

Binance har några tekniska problem

I en tweet erkände Binance och dess VD problemet och sa “Vi upplever ett tekniskt problem med kryptouttag. Som ett resultat är de tillfälligt otillgängliga medan vårt team arbetar med fixen. Fiat-uttag är tillgängliga och fungerar. Alla medel är SAFU. Vi ber om ursäkt för besväret och kommer att uppdatera om framstegen.”

Technical issue with a middleware service impacting withdrawals. Funds are SAFU. Our team is on it. 🙏 https://t.co/xWF25gyxRU — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 25, 2023

Det senast registrerade kryptouttaget från ett av Binances Ethereum-konton ägde rum klockan 10:45 UTC. Binance har försäkrat sina användare att deras medel är säkra, och betonar statusen “SAFU” (Secure Asset Fund for Users).

Denna utveckling understryker betydelsen av teknisk stabilitet och tillförlitlighet i kryptovalutabörsbranschen. Eftersom kryptomarknaden fortsätter att uppleva snabb tillväxt och höga handelsvolymer, blir det absolut nödvändigt för börser att säkerställa att deras system kan hantera den ökade belastningen utan störningar.

Binance, känt för sina starka säkerhetsåtgärder, arbetar aktivt för att lösa problemet. Under tiden förblir fiat-uttag opåverkade, vilket tillåter användare att hantera sina tillgångar utan hinder.

Binances engagemang för transparens och säkerhet är uppenbart i dess snabba svar på detta tekniska problem.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.