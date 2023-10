Fantom (FTM) stärker hausseartad utsikt med Sonic-uppgradering

Fantom-priset (FTM) planerar att hålla fast vid de senaste uppgångarna efter att tjurar cyklade på det bredare kryptomarknadsentimentet för att nå en 3-månaders högsta. Fantastiskt pris har gynnats mest av den massiva uppsidan på 35 % som setts under den senaste veckan. Kan en uppgradering, vars testnät just tillkännagavs av Fantom Foundation, katalysera ytterligare uppåtgående fart för FTM?

Här är vad du ska veta om Fantom Sonic-uppgraderingen och vad den kan betyda för nätverket.

Fantom tillkännager Sonic testnät

Den 24 oktober gjorde professor Bernhard Scholz, Fantoms forskningschef, ett stort tillkännagivande angående en uppgradering som kan se blockkedjenätverket dra nytta av en stöt i dess genomströmning och slutgiltiga transaktioner.

Testnätmiljön kommer att bestå av två testnät – publika och slutna. Som Scholz påpekar i ett blogginlägg kommer uppgraderingen att se Fantom förbättra sin plattformsfunktionalitet avsevärt utan att behöva tillgripa funktioner som skärning eller ytterligare lager.

Speciellt är Fantom Sonic-uppgraderingen inställd på att ersätta Opera-uppgraderingen, vilket ger en ny virtuell maskin, bättre databaslagring och optimerad konsensus till nätverket.

Enligt Scholz kunde Sonic se nätverket uppnå över 2 000 transaktioner per sekund och en genomsnittlig finalitet på 1 sekund. Jämförelsevis stöder Fantom mainnet en genomströmning på 30 TPS. Fantom Foundation noterade:

“Sonic är nästa iteration av Fantom-nätverket, utan hårdgaffel som krävs för uppgraderingen. Befintliga smarta kontrakt, tjänster och verktyg på Fantom Opera bör vara helt kompatibla med mainnet Fantom Sonic.”

Vid sidan av Fantom Virtual Machine (FVM) förväntas Sonic också aktivera reducerade lagringskrav – från häpnadsväckande 11 TB till under 1 TB – för arkivnoder. Detta innebär att nätverksdeltagande blir både mer överkomligt och tillgängligt för validerare.

FTM-prisutsikter

Fantoms Sonic-uppgraderingsnyheter kommer ut på marknaden mitt i en uppåtgående trend som precis börjar ta fart efter kryptonedgången. FTM har varit en av de framstående artisterna bland altcoins.

Men med FTM-priset ned 93 % från sin rekordnivå på 3,46 $ som nåddes i oktober 2021, kan det bara bli bättre för tjurar om en tjurmarknad sammanfaller med en så enorm uppgradering som Sonic. Denna uppgradering, som förväntas under andra kvartalet 2024, kommer inte bara att vara bra för DeFi-ekosystemet, utan även blockchain-spel och andra dApps.

En ökning av införandet av DeFi-protokoll på Fantom kan hjälpa priset på lång sikt.

På kort sikt, medan FTM/USD har ökat under de senaste veckorna, är det största hindret att bryta över en nedåtgående linje som har begränsat tjurar sedan vändningen från toppnoteringar från år till datum i februari.

Den omedelbara motståndszonen kan vara runt $0,31, över vilket skulle ligga $0,54 och $0,63 innan köpare kan rikta in sig på den psykologiska $1,00-nivån. På nackdelen kan det robusta stödet ligga på $0,17.

