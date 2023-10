USD/TRY-prognos: Signal före CBRT-räntebeslutet

Den turkiska liran fortsatte sin anmärkningsvärda kollaps eftersom oron för landets inflation kvarstod. Växelkursen USD/TRY ligger på rekordhöga 28,14, mycket högre än där den började året vid 18,48. Den har ökat med mer än 173 % från den lägsta punkten 2022.

CBRT-räntebeslut ligger framför oss

USD/TRY-växelkursen kommer att vara i fokus på torsdag som Central Bank of Republic of Republic of Turkey (CBRT) beslut.

Ekonomer tillfrågade av Reuters tror att CBRT kommer att fortsätta höja räntorna. Precis, de tror att banken kommer att höja räntorna från 30% till 35%. De tror också att banken kommer att höja dagslåne- och utlåningsräntorna till 33 % respektive 36 %.

Banken har höjt räntorna sedan juni då den höjde räntorna från 8,50 % till nuvarande 30 %. Det har den gjort i ett försök att bromsa den skenande inflationen, som har varit envist hög i flera år.

De senaste uppgifterna visar att det överordnade konsumentprisindexet (KPI) steg med 61,5 % i september. Den hade stigit med 58,9 % i september och analytiker tror att räntorna kommer att fortsätta stiga under de kommande åren. En undersökning från Reuters visade att de flesta analytiker förväntar sig att inflationen kommer att sluta året på 69,3%.

Ekonomer förväntar sig också att ekonomin kommer att ha en viss blygsam tillväxt i år. Precis, de förväntar sig att landet kommer att expandera med 4% medan bytesbalansunderskottet kommer att vara 4,6% av den totala BNP.

Den turkiska liran står inför en uppförsbacke mot återhämtning eftersom många turkar nu har flyttat till utländska valutor som den amerikanska dollarn och euron. De pågående spänningarna i Mellanöstern hjälper inte heller.

Israel kämpar fortfarande mot Hamas och situationen kan förvärras om Israel inleder en markoperation. På onsdagen fortsatte Erdogan att kritisera Israel och försvara Hamas, som han klättrar på inte var terrorister.

En eskalering av krisen kan pressa upp energipriserna, vilket leder till mer inflation i landet.

USD/TRY teknisk analys

USD/TRY-diagram av TradingView

USD/TRY-växelkursen har varit i en stark hausseartad trend under de senaste decennierna. Den hoppade till 28,14 på torsdagen, den högsta punkten någonsin. När det steg ligger paret kvar över nyckelstödet på 27,37, den högsta svingen i september.

USD/TRY-paret har också hållit sig över alla glidande medelvärden, vilket signalerar att tjurar fortfarande har kontroll. Därför är utsikterna för USD till TRY-växelkursen hausse då köpare siktar på den psykologiska nyckelnivån på 30.

