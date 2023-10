Shiba Memu i fokus när Pomp upprepar en hausseartad syn på Bitcoin

Anthony Pompliano – Grundaren av Pomp Investments är fortfarande superhausse på Bitcoin även om den redan har ökat kraftigt under de senaste veckorna för att nå $35 000-nivån.

Pomplianos tjursyn på Bitcoin

Miljonärinvesteraren ser BTC som den “mest disciplinerade centralbanken i världen”.

Han är övertygad om att kryptovalutan är ganska likgiltig för geopolitiska händelser. Bitcoin tenderar att växa explosivt på hausseartade marknader – en trend som Pompliano sa till CNBC i en intervju nyligen är osannolik att förändras inom kort.

Den globala efterfrågan på kryptovalutan kommer att förbli intakt även om den amerikanska regeringen går för att förbjuda Bitcoin, tillade han. Pompliano är positiv till möjligheten att Securities & Exchange Commission snart kommer att ge grönt ljus för en Spot Bitcoin ETF, särskilt för att sådana som BlackRock driver på för det.

Dessutom är högre räntor, enligt Anthony Pompliano, bara tillfälliga och världens största kryptovaluta kommer att gynnas ytterligare när Federal Reserve går över till mildhet i penningpolitiken.

Enkelt uttryckt ser den amerikanska entreprenören en stor framtid för Bitcoin – vilket sannolikt kommer att vara en meningsfull katalysator för andra tokens också, inklusive sådana som Shiba Memu, med tanke på att BTC i stort sett är en fackelbärare av kryptomarknaden.

Shiba Memu förlitar sig på artificiell intelligens

Så vi har redan fastställt att Shiba Memu är ett kryptonamn. Vad som dock gör det ännu mer intressant är att det här kommande projektet också utsätter dig för artificiell intelligens.

Enligt whitepapern på dess webbplats kan Shiba Memu använda artificiell intelligens för att skapa reklaminnehåll som sedan automatiskt distribueras över hela internet – tack vare AI.

Det är därför den beskriver sig själv som ett “marknadsföringskraftverk” som är lika produktivt eller effektivt som hundra marknadsföringsbyråer tillsammans.

Nu när det gäller kryptodelen av den här historien, allt som den står för drivs av dess inhemska meme-mynt “SHMU” som för närvarande kostar $0,0365 i den pågående förköpet.

Ett annat roligt faktum – priset på Shiba Memu-myntet ökar en gång var 24:e timme – varav nästa väntas om två timmar från nu.

SHMU kommer att dra nytta av den kommande AI-instrumentpanelen

Observera att SHMU är ett meme-mynt i sin kärna. Det är en marknad som var värd cirka 20 miljarder dollar i slutet av förra året jämfört med inte ens en krona i början av pandemin.

Så, förutom marknaden för artificiell intelligens som Statista förutspår kommer att nå 2,0 biljoner dollar år 2030 – ungefär en tiofaldig ökning från och med nu – positionerar investering i Shiba Memu dig att dra nytta av den snabba tillväxten på meme-myntmarknaden också.

Efter förköpet kommer SHMU att hitta vägen till framstående kryptobörser som tenderar att vara en katalysator för prisuppskattning eftersom det väsentligt ökar tillgången till ett kryptomynt och i förlängningen dess efterfrågan.

Shiba Memu kommer snart att lansera en AI-dashboard som förväntas bredda användbarheten av dess meme-mynt också. För mer information, besök projektets webbplats här.

Bitcoin-medvind kan hjälpa Shiba Memu

Slutligen, som Anthony Pompliano förutspår, kommer Bitcoin sannolikt att samlas ytterligare och framåt på ryggen av inte en utan en hel massa medvindar som förväntas realiseras en efter en.

SEC beslutade förra veckan att de inte kommer att överklaga ett tidigare domstolsbeslut som sa att de saknade tillräckliga skäl att inte låta Grayscale omvandla sin Bitcoin-trust till en Bitcoin-ETF.

Det var återigen en enorm vinst för kryptomarknaden eftersom det drev USA närmare sin första Spot Bitcoin ETF som den inflytelserika investeraren Cathie Wood säger skulle kunna pressa priset på en Bitcoin långt över 1,0 miljoner dollar under de kommande tio åren eftersom det fortsätter att driva institutionellt. pengar till kryptovalutan.

Som nämnts tidigare, om BTC verkligen rally så aggressivt, är det tänkbart att dess kollegor som Shiba Memu (SHMU) också kommer att dra nytta av dess långtgående krusningar.

Du kan besöka Shiba Memu-webbplatsen för att ta reda på mer om hur du investerar i SHMU i enkla steg.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.