Jasmy Coin-priset slog precis ett nyckelrekord när Japans Bitcoin stiger

Priset på Jasmy Coin (JASMY) har gjort en spektakulär comeback de senaste dagarna när investerare hejar på det pågående kryptovaluta-rallyt. Myntet har stigit till $0,0040, den högsta nivån sedan 15 augusti. Den har stigit under de senaste 11 dagarna i rad, första gången något sådant hände på rekord.

Japans Bitcoin blomstrar

Jasmy, populärt känd som Japans Bitcoin, har varit på en stark uppåtgående trend de senaste dagarna. Detta rally inträffade när sentimentet i kryptoindustrin förbättrades, vilket har drivit upp de flesta mynt kraftigt den senaste tiden.

Bitcoin har skjutit i höjden från förra månadens lägsta på $24 800 till $35 000 medan det totala börsvärdet för alla kryptovalutor har hoppat till över $1,2 biljoner. I de flesta fall stiger altcoins som Solana och Jasmy när Bitcoin frodas.

Det finns tre huvudorsaker till varför Bitcoin och andra tokens stiger. För det första finns det tecken på att Securities and Exchange Commission (SEC) kommer att godkänna en spot Bitcoin ETF. Det kommer att vara ett avgörande steg som förväntas leda till fler institutionella investerare.

För det andra tror många kontrariska investerare att Bitcoin är en bättre investering när USA:s offentliga skulder ökar. Regeringen har samlat på sig över 33,6 biljoner dollar i skulder under de senaste åren. Denna skuld har ökat med mer än 600 miljarder dollar bara under de senaste veckorna.

Därför tror investerare att Bitcoin är en bra digital version av guld. För det tredje har BTC överträffat andra tillgångar under de senaste decennierna. Det har gjort det bättre än guld-, silver- och amerikanska aktieindex som Dow Jones och Nasdaq 100.

När det gäller Jasmy finns det tecken på att handlare också pumpar token i sociala medieplattformar som Twitter och StockTwits. Det var ett av de mest trendiga mynten på dessa plattformar.

Jasmy Coin prisprognos

JASMY-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att Jasmy-myntet har gjort en stark comeback de senaste dagarna. Denna rekyl var i linje med min senaste JasmyCoin-förutsägelse . Längs vägen har myntet korsat den fallande trendlinjen som förbinder de högsta svängningarna sedan 25 juni.

Det har också stigit över 50-dagars och 200-dagars Arnaud Legoux Moving Averages (ALMA). Dessutom har Relative Strength Index (RSI) flyttat till den extrema överköpta nivån. Därför misstänker jag att myntet kommer att dra tillbaka snart och sedan återuppta den hausseartade trenden till nyckelmotståndspunkten på $0,0047, den högsta punkten den 24 juni.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.