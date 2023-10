USD/RUB: rubelutsikter när Ryssland inför nya valutakontroller

USD/RUB- växelkursen fortsatte att falla denna vecka då den ryska rubeln gjorde en stark comeback. Paret sjönk till en lägsta nivå på 91,86 på tisdagen, mycket lägre än årets högsta på 102,15.

Ryska rubel returer

Copy link to section

Den ryska rubeln har gjort en stark återhämtning de senaste veckorna, hjälpt av de förhöjda råoljepriserna och valutakontrollerna. Det har också gått bra, med hjälp av den pågående valutakontrollen från den ryska regeringen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Den senaste valutakontrollen hände den här veckan när regeringen lade nya regler för företag som lämnar sin ryska verksamhet. Enligt FT måste dessa länder antingen sälja sin verksamhet i rubeln.

Alternativt kan dessa företag acceptera utländska valutor som US-dollar eller euro. Men i det här fallet måste dessa företag gå med på en lång fördröjning som kan leda till betydande förluster.

Regeringens förhoppning är att dessa nya kapitalkontroller ska förhindra kapitalflykt från dessa företag. Företag som Coca-Cola, Heineken och PwC har lämnat den ryska marknaden sedan kriget startade.

Den ryska regeringen och centralbanken har aviserat olika åtgärder för att rädda valutan. Centralbanken har höjt räntorna flera gånger i år samtidigt som regeringen har tvingat stora företag att sälja en del av sin utländska valuta.

USD/RUB-paret har också dragit sig tillbaka av andra skäl. För det första går det bra för den ryska ekonomin, med hjälp av de stigande militärutgifterna. Arbetslösheten ligger kvar på 3,0 %.

Dessutom tjänar Ryssland fortfarande miljarder dollar när priset på råolja stiger. I ett meddelande på tisdagen varnade Världsbanken för att priset kan komma upp i 150 dollar om kriget mellan Israel och Hamas eskalerar.

Vidare finns det tecken på att Ryssland har vunnit kriget mot Ukraina. Ukrainas motoffensiv har misslyckats medan Ryssland har en femtedel av landet. Ryska aktier har också stigit till en flerårig hög.

USD/RUB teknisk analys

Copy link to section

USDRUB-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att växelkursen för USD till RUB har varit i en stark hausseartad trend i år. Den har nyligen bildat ett dubbeltoppmönster vid 102,01. I prisåtgärdsanalys är detta mönster vanligtvis ett bra baisseartat tecken.

USD to rub-paret har rört sig under den nedre sidan av den stigande kanalen som visas i rött. Det har också sjunkit under 50-dagars och 25-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA). De två MA har till och med gjort ett baisseartat crossover-mönster.

Därför är utsikterna för paret baisse, med nästa nivå att se är den psykologiska nivån på 85. Alternativscenariot är där aktien återhämtar sig och testar om den psykologiska nyckelnivån på 100.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.