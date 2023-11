Safemoon-priset sjunker med 50 % efter att chefer gripits på grund av bedrägerianklagelser

Den amerikanska regeringen har anklagat chefer för SafeMoon cryptocurrency för anklagelser om “konspiration för att begå värdepappersbedrägeri, konspiration för att begå bedrägerier i elektronisk form och penningtvätt.” Gripandet av Safemoon-cheferna kom efter att US Securities and Exchange Commission (SEC)avslöjade anklagelserna mot dem på onsdagsmorgonen.

Åtalet mot John Karony, Kyle Nagy och Thomas Smith upphävdes på onsdagen, vilket framhävde Safemoons chefers roll i att lura investerare i ett system med flera miljoner dollar.

Safemoon-chefer greps

Enligt ett pressmeddelande publicerat av US Attorney’s Office, Eastern District of New York, har både Karony och Smith gripits. Nagy var dock fortfarande på fri fot när han gick i tryck.

Ivan J. Arvelo, specialagent med ansvar för hemlandssäkerhetsutredningar, New York, sa i ett uttalande:

“Som påstått växte SafeMoons chefer sitt företagsvärde till över 8 miljarder dollar, men istället för att belöna sina kunder som utlovat, ledde deras omättliga girighet dem att spendera miljontals dollar på sina egna överdådiga önskningar. Idag kan inga lyxfordon eller vidsträckta fastigheter skydda dem från konsekvenserna av sådana brott.”

Tidigare hade SEC anklagat Safemoon-skaparen Kyle Nagy, VD John Karony och Chief Technology Officer Thomas Smith för bedrägeri och oregistrerade värdepapperserbjudanden.

“De tilltalade lovade att ta priset på tokenet “Safely to the moon”, men istället för att leverera vinster, utplånade de miljarder i börsvärde, drog tillbaka kryptotillgångar värda mer än $200 miljoner från projektet och förskingrade investerarmedel för personliga använda”, lyder SEC:s klagomål mot Nagy, Karony och Smith.

Priset på Safemoon (SFM) rasade efter nyheterna, med tokenen kraschade med mer än 50 % till $0,00009142.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.