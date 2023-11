GBP/INR: Pund till rupier utsikter inför BoE-räntebeslutet

Växelkursen mellan pundet och indiska rupier (GBP/INR) har rört sig i sidled under de senaste dagarna när investerare väntar på det kommande räntebeslutet från Bank of England (BoE). Paret handlades på 101,40 på torsdagen, där det har legat sedan sista veckan i oktober. Den har sjunkit med mer än 6 % från den högsta punkten i år.

BoE räntebeslut

Paret GBP till INR kommer att vara i rampljuset på torsdag när BoE håller sitt penningpolitiska möte. Ekonomer tror att centralbanken kommer att följa Federal Reserves och Europeiska centralbankens (ECB) fotspår.

ECB lämnade räntorna oförändrade på rekordhöga 4,0 % vid sitt oktobermöte. I sitt uttalande sa Christine Lagarde att pausen var nödvändig eftersom banken observerar ekonomins tillstånd.

Den senaste europeiska statistiken visar att den totala konsumentinflationen sjönk till 2,9 % i oktober. Ytterligare data visade att blocket krympte under tredje kvartalet. Därför finns det en sannolikhet att banken lämnar räntorna oförändrade på kort sikt.

På samma sätt beslutade Federal Reserve att lämna räntorna intakta mellan 5,25 % och 5,50 %, den högsta punkten på årtionden.

Därför kommer BoE sannolikt att lämna räntorna intakta på 5,25 %. Till skillnad från Fed och ECB är BoE i en svårare plats eftersom landets inflation förblir över 6 % medan ekonomin saktar in.

Ytterligare räntehöjningar från BoE kan ha en negativ inverkan på den brittiska ekonomin, som går igenom en kraftig nedgång. I ett meddelande nyligen varnade Internationella valutafonden (IMF) för att Storbritannien kommer att vara den långsammast växande ekonomin i G7.

Indien, å andra sidan, går bra, hjälpt av den relativt billiga energin från Ryssland. Ekonomin har hoppat från 468 miljarder dollar 2000 till över 3,3 biljoner dollar. Det passerade nyligen Storbritannien för att bli den 5:e största ekonomin i världen.

GBP/INR teknisk analys

GBPINR-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att växelkursen mellan pund och rupi har varit i en stark baisseartad trend under de senaste månaderna. Paret har rört sig under 23,6 % Fibonacci Retracement-nivå. Det har också passerat 50-dagars glidande medelvärde, vilket signalerar att björnar har kontroll.

Därför är utsikterna för paret baisse, med nästa viktiga stöd på 100,22, den lägsta svingen den 3 oktober. En paus under detta stöd kommer att se det sjunka till 50% retracement-punkten vid 96,50.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.