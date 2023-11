Indien strävar efter energidiversifiering bland qatariska före detta marinens dom

Med Israel-Palestina-kriget som eskalerar ytterligare dras fler länder i regionen in i konflikten.

När det gäller följdeffekterna på energisäkerheten är Saudiarabien, Irak, Förenade Arabemiraten och Kuwait alla med bland de tio främsta exportörerna av råolja globalt.

I ett tidigare stycke diskuterade vi möjligheten av 150,0 dollar råolja mitt i geopolitisk turbulens och militära aktioner.

Enligt Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023 (EI) stod Mellanöstern för 32,8 % respektive 17,8 % av produktionen av råolja och naturgas.

När Israel inleder sin markoffensiv är det omöjligt att bedöma hur länge kriget kan pågå.

Senast har houthierna i Jemen förklarat krig mot Israel, och det finns allvarliga farhågor om möjligheten av iransk aggression.

Spänningar mellan Indien och Qatar

Relationerna mellan de två länderna har skakat av nyheten om att Doha utdömer dödsstraff för 8 indiska ex-marinofficerare.

De indiska medborgarna var anställda av Al Dahra Company, en agribusiness-aktör, och greps i augusti 2022 efter att ha anklagats för att ha ägnat sig åt spionage.

Denna situation har orsakat mycket oro för de dömdas familjer, såväl som för Indiens regering, eftersom ingen information om själva anklagelserna har lämnats.

Naturgasförsörjning

Enligt EI-rapporten producerade Qatar 178,4 miljarder kubikmeter (BCM) naturgas 2022, vilket motsvarar 4,4 % av världens totala totala mängd.

När det gäller export exporterade Qatar 63,9 % av sin totala produktion 2022, vilket motsvarade 21,0 % av den globala exporten.

Detta ger en viktig inkomstkälla och utländsk valuta för Qatars regering och företag.

Indien är i sin tur den näst största importören av naturgas med 28,4 BCM, vilket motsvarar 5,2 % av den globala efterfrågan, bara efter Kina.

Förra året importerade Indien 14,7 BCM från Qatar, det vill säga 12,9 % av Qatars totala export.

Vid denna tidpunkt är Indien starkt beroende av energiprodukter från Qatar som utgör 54,0 % av Indiens naturgasimport, värd 8,32 miljarder USD (6,82 miljarder pund) 2022-23, med långtidskontrakt på plats till april 2028.

Men ett försämrat förtroende för partnerskapet kan driva Indien att minska omfattningen av Qatars import avsevärt.

Diversifiering

Som världens snabbast växande ekonomi har Indien en enorm aptit på naturgas som kommer att växa snabbt under det kommande decenniet.

För närvarande består cirka 6,2 % av Indiens energimix av naturgas, men detta förväntas öka avsevärt till 15,0 % till 2030.

Tidigare denna månad beräknade Paris-baserade International Energy Agency (IEA) Indiens efterfrågan på naturgas att växa med 8,0 % per år från 2022 till 2026.

Detta återspeglar landets positiva tillväxthistoria samt fokus på specifika energiintensiva sektorer inklusive gödningsmedel.

Tidigare i år sa Great Eastern Energy Corporation Limiteds verkställande direktör och VD Prashant Modi till S&P Commodity Insights att,

Under de kommande åren kan denna (efterfrågan på naturgas) växa över femfaldigt…

Petronet, Indiens största naturgasimportör är i färd med att bygga nya anläggningar och utöka befintlig kapacitet till en summa av 40 000 crore (£3,9 miljarder) inom fyra år.

Men med stigande spänningar kanske Qatar inte skördar fördelarna så mycket som de skulle ha önskat.

Moçambique

Det kanske viktigaste är att gasprojektet Cabo Delgado, en enorm reserv spridd över 7 500 hektar, har återupptagit sin verksamhet efter två års försening efter att viktiga säkerhetsproblem lösts.

Indiens utrikesminister S Jaishankar besökte Moçambique i april 2023, vilket har hjälpt till att snabba upp projektet på 64 biljoner kubikfot (TCF).

Tillsammans äger ONGC Videsh (OVL), Bharat PetroResources (BPRL) och Oil India (OIL), tre indiska offentliga företag, en andel på 30 % i projektet för flytande naturgas på 20 miljarder dollar.

Under de senaste fem åren har den indiska importen av kolväten från Moçambique tredubblats och kommer att expandera ytterligare om megagasprojektet kan leverera lönsam ekonomi.

UAE

Tidigare i år ingick Indian Oil Corporation (IOC) ett avtal med Abu Dhabi Gas Liquefication Co Ltd om ett långsiktigt försäljnings- och köpavtal för LNG.

Förenade Arabemiraten, som står för cirka 40 % av Indiens LNG-import, ska förse IOC med 1,2 miljoner ton LNG per år från 2026 och framåt, under en period av 14 år.



IOC har också ingått ett avtal med TotalEnergies om att leverera 0,8 ton LNG per år under en period på 10 år från och med 2026.

Sådana strategiska kontrakt kommer att spela en viktig roll för att säkerställa Indiens energibehov i framtiden.

Venezuela

För att säkerställa robusta råoljetillgångar har Indien också kontaktat Venezuela efter USA:s nyligen beslutade att häva sanktionerna under en period av sex månader.

I utbyte mot större frihet att handla har Caracas gått med på att låta internationella observatörer övervaka nästa års val.

Detta är ett mycket välkommet drag för indiska företag som ONGC som hade investerat tungt i Venezuela och har hindrats från att få tillbaka tidigare avgifter.

Efter att ha importerat 5%-7% (eller cirka 300 000 fat per dag) av sina behov från Venezuela före 2019, kommer Indien att försöka förhandla fram ett avtal om leveransavtal med rimligt rabatterat pris.

Inflödet av extra produktion till de globala marknaderna kan också hjälpa till att lätta oljepriserna och motverka effekten av geopolitiska spänningar i Västasien och OPEC+ nedskärningar till en viss grad.

Naturgasreserver

Venezuela har också de näst största naturgasreserverna i Amerika och har hittills bara producerat tillräckligt för att klara sin förbrukning.

US Congressional Research Service noterar att landet kan vara ute efter att utveckla dessa resurser för att låsa upp nya värdeströmmar.

I detta skede kommer detta att kräva myndighets- och lagstiftningsgodkännande, samt betydande investeringar.

Men med tanke på de fördjupade relationerna med Indien kan Venezuela komma att utgöra en ytterligare och ovärderlig källa för LNG-försörjning i framtiden.

Source: CRS

Andra alternativ

Dr. Ankit Shah, en välkänd finansiell, ekonomisk och geopolitisk analytiker, tillade att Indien också förhandlar med USA för att få rättigheter över vissa gasfält.

Slutsats

På grund av volatiliteten på energimarknaderna och det mörkare geopolitiska klimatet har Indien strävat efter att diversifiera sin energiförsörjning.

Detta skulle vara en sund utveckling vad gäller både energisäkerhet och konkurrenskraftiga priser i detaljhandeln.

Den nyligen genomförda diplomatiska kollisionen med Qatar har bara belyst hur brådskande det är att återbalansera energiimporten.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är att Ryssland har insisterat på yuanbetalningar för energiexport till Indien, ett erbjudande som regeringstjänstemän hellre skulle tacka nej till.

Dessa realiteter har drivit intresset i andra länder som Moçambique, Förenade Arabemiraten, Venezuela och USA.

Sanjay Dixit, värd för den populära Youtube-kanalen, The Jaipur Dialogues, tror att,

… ingen gas kommer att köpas från Qatar i framtiden.

Som Qatars näst största kund skulle denna bana visa sig vara besvärlig för landet i Mellanöstern.

Dessutom verkar stora ekonomier som USA och Europa vara nära en recession, vilket sannolikt skulle påverka efterfrågan negativt.

Även Kina visar ekonomisk svaghet som ytterligare kan skada Qatars industri.

Intresserade läsare kan hitta en ny artikel om Kinas ekonomiska situation på den härlänken.

Slutligen kommer det att bli fascinerande att se om en övergång från det höga beroendet av Qatars naturgaskomplex ger Indien mer inflytande i diplomatiska förhandlingar för att befria de åtta sjömännen.

Obs: Sanjay Dixits kommentarer var på hindi och översattes av mig.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.