PancakeSwap, Synthetix, Aave, Uniswap, när rädsla och girighetsindex stiger

Decentralized Finance (DeFi) tokens fortsatte sitt återställningsläge när kryptorädsla och girighetsindex steg. Priset på PancakeSwap (CAKE) steg med mer än 30 % på torsdagen och nådde den högsta punkten sedan juli i år.

Priset på Synthetix (SNX), å andra sidan, hoppade till en högsta nivå på $2,50, den högsta nivån sedan augusti 2023. Återigen, liksom PancakeSwap, hoppade token med över 35% från den lägsta punkten i oktober.

AAVE, den fjärde största DeFi-plattformen i världen, steg med 16,13 % medan Uniswap steg med 15 %. Andra topp DeFi-tokens som Curve (CRV), Compound (COMP) och Frax Share (FXS) var också de bästa presterande.

Dessa tokens hoppade när kryptorädsla och girighetsindex hoppade till girighetszonen 74. I de flesta fall hoppar kryptovalutor när en känsla av rädsla sprider sig på marknaden.

De stiger också på grund av den starka Bitcoin-prestandan. Bitcoin hoppade till $34 450 på torsdagen, den högsta punkten i år. Det har vrålat tillbaka tvåsiffrigt från den lägsta punkten i september.

Kryptotokens, även känd som altcoins, tenderar att samlas när Bitcoin går bra. Och lyckligtvis, som jag skrev tidigare på, verkar Bitcoins rally ta fart eftersom det har bildat ett hausseartat vimpelmönster.

Myntet har också hållit sig över 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden medan Relative Strength Index (RSI) har flyttat till den överköpta nivån. Denna RSI är ett tecken på att Bitcoin tar stark fart.

De har också hoppat efter det senaste Federal Reserve-beslutet. Banken lämnade räntorna oförändrade mellan 5,25 % och 5,50 %, den högsta punkten på över två decennier. I sitt uttalande signalerade Jerome Powell att Fed sannolikt kommer att fortsätta pausa under de kommande månaderna.

Ekonomer förväntar sig också att Fed också kommer att sänka räntorna under andra kvartalet 2024. Kryptovalutor, som har överlevt den senaste räntehöjningscykeln, kommer sannolikt att få förnyad fart.

DeFi-ekosystemet studsar också tillbaka. Enligt DeFi Llama steg det totala värdet låst (TVL) till över 42,7 miljarder dollar.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.