Solanas prisprognos när Shiba Memus förköpspris når 0,037900 USDT

Solana (SOL) fortsätter att lysa som en av de starkaste utmanarna under det sista kvartalet 2023, medan meme-tokenen Shiba Memu (SHMU) framstår som en spännande spelare.

När förköpspriset för SHMU når 0,037900 USDT, tittar investerare på dessa två digitala tillgångar med stor förväntan.

Solanas imponerande prestation

Solanas resa 2023 har varit inget mindre än en anmärkningsvärd konkurrens med sådana som Bitcoin och Ethereum.

Bitcoin (BTC) slog till, steg över $30 000 och nådde en ny årlig högsta på $35 000. Bitcoin tog dock en paus och konsoliderade sina vinster över $34 000.

Däremot stod Solana starkt mot negativa känslor, som hade krävt en korrigering sedan den översteg 30-dollarstrecket. Noterbart är att inte ens rapporter om den ansträngda kryptobörsen FTX som flyttar miljontals pengar i SOL och andra tokens kunde stoppa Solanas rally.

SOL prisprognos

Solanas imponerande prisrörelse har placerat den nära en kritisk motståndsnivå på $40. Som ett bevis på dess motståndskraft har kryptovalutan framgångsrikt övervunnit olika motståndsnivåer, inklusive $25, $28, $30 och senast $35.

MA-korsningen och MACD-indikatorerna understryker ytterligare hausseartad potential för SOL. Även om det fanns antydningar om en potentiell vändning under $30, studsade RSI tillbaka till 70, vilket förstärkte det hausseartade sentimentet och uppmuntrade handlare att behålla sina köppositioner.

En betydande bidragande faktor till Solanas robusta prestanda är närvaron av ett gyllene kors, som inträffade när 50-dagars exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) korsade över 200-dagars EMA den 22 oktober. Denna händelse anses vara en stark validering av den pågående uppåttrenden.

Senast Solana upplevde ett så hausseartat kors var 2021, vilket markerade början på den tidigare tjurcykeln. Denna tjurcykel såg SOL nå en ny all-time high på $260 i november samma år. Följaktligen tyder historiska data på att Solana kan vara redo för ännu ett anmärkningsvärt rally.

Det är dock viktigt att överväga potentialen för en tillbakadragning till cirka $30 innan SOL lanserar en större breakout över $40. Handlare bör också hålla ett öga på det potentiella motståndet på $38,5, vilket tillfälligt kan hindra utbrottet. Skulle Solana bryta över $40 verkar vägen till $50 relativt jämn, med en mindre fördröjning förväntad i intervallet mellan $45 och $46.

Shiba Memu: meme-tokenen som tävlar med sådana som Solana

Mitt i Solanas imponerande prestation framstår Shiba Memu (SHMU) som en unik och spännande spelare i meme-tokens värld. Förköpspriset för SHMU ligger på 0,037900 USDT, vilket lockar investerarnas uppmärksamhet.

Shiba Memu utmärker sig genom att utnyttja självförsörjande marknadsföringsmöjligheter som drivs av AI-teknik. Till skillnad från andra meme-tokens som förlitar sig på mänskliga team för marknadsföringsinsatser, är SHMU designad för att skapa sina egna marknadsföringsstrategier, skriva sin egen PR och marknadsföra sig över relevanta forum och sociala nätverk.

Detta “kick-ass hundrobot-meme-geni” fungerar outtröttligt, tittar på kryptovalutan dygnet runt, hittar det bästa arbetet inom kreativ reklam och förbättrar det. Dess AI-teknik gör att den kan generera en stor mängd innehåll, som sedan distribueras genom pressmeddelanden och marknadsföringsmaterial. Detta innehåll delas på forum och sociala medieplattformar för att maximera dess räckvidd och inverkan.

Dessutom möjliggör Shiba Memu direkt engagemang med användare genom en robotinstrumentpanel. Användare kan interagera med AI, ge feedback, komma med förslag och ställa frågor, vilket skapar en unik och interaktiv upplevelse.

Förköpet av SHMU pågår för närvarande, och med dess självförsörjande marknadsföringsmöjligheter är tokenen redo att göra vågor på kryptovalutamarknaden. Investerare ser fram emot dess framtida potential och den avkastning den kan erbjuda.

Slutsats

Eftersom både Solana och Shiba Memu fortsätter att dra till sig uppmärksamhet, övervakar investerare noga deras rörelser och förutser vad framtiden kan ha för dessa digitala tillgångar.

Solanas starka prestanda och hausseartade utsikter gör den till en topputmanare på kryptovalutamarknaden, med potential för ytterligare prisvinster. Shiba Memus unika inställning till meme-tokens, driven av AI-teknik, tillför en intressant dimension till förköpsmarknaden.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.