Sam Bankman-Fried befunnits skyldig i rättegången mot FTX-bedrägeri, riskerar årtionden i fängelse

I en betydande rättsutveckling som kan få långtgående konsekvenser för kryptovalutaindustrin, har Sam Bankman-Fried, medgrundaren av FTX, befunnits skyldig till alla anklagelser i FTX-rättegången som startade den 3 oktober.

Domen, avkunnad av en jury bestående av nio kvinnor och tre män, innehåller fällande domar för två fall av bedrägeri, fyra fall av konspiration för att begå bedrägeri och ett fall av konspiration för att begå penningtvätt.

SBF:s dom lyfter fram och juridiska konsekvenser

Domen nåddes efter mindre än fem timmars överläggning, vilket täckte en rättegång med hög insats som noga bevakades av investerare, tillsynsmyndigheter och kryptovalutagemenskapen. Det markerar ett häpnadsväckande fall från nåden för den en gång så framträdande VD för kryptovalutabörsen, vars nettovärde uppskattades till tiotals miljarder när den var som mest.

Bankman-Frieds straff är planerat till den 28 mars, och han kan potentiellt få årtionden i fängelse.

Bankman-Frieds juridiska problem började i december när han greps och anklagades för att ha lurat FTX-investerare och kunder, såväl som Alameda Researchs långivare. SBF sa upp sig från FTX-kryptobörsen när den ansökte om Chapter 11-konkurs i november 2022.

Under hela rättegången vidhöll han sin oskuld och uppgav att han inte hade lurat någon men gjort misstag när han övervakade bolagets fonder.

Vad anklagades Sam Bankman-Fried för?

Däremot presenterade åklagaren ett övertygande fall mot Bankman-Fried, och hävdade att han medvetet förskingrat kundmedel för olika utgifter, inklusive lyxfastigheter, sportsponsring och riskinvesteringar.

Åklagare spårade dessa påstådda handlingar tillbaka till 2021 när Bankman-Fried anvisade att använda kundmedel för att köpa tillbaka FTX-insatser som ägs av rivaliserande kryptobörs Binance. Detta beslut resulterade i slutändan i att man lånade pengar från FTX-kunder för att underlätta transaktionen.

Caroline Ellison, tidigare vd för hedgefonden Alameda Research, vittnade under rättegången och lyfte fram den tilltalades roll i att beordra användningen av kundmedel trots hennes varningar om de potentiella konsekvenserna.

Som svar på dessa anklagelser hävdade Bankman-Fried att han litade på sina handplockade chefer för att hantera företagens verksamhet. Samtidigt fokuserade han på andra aspekter av sitt mångmiljarddollarimperium, inklusive regulatorisk lobbying.

En av de mest skadliga aspekterna av rättegången för Bankman-Fried var hans eget vittnesmål. Under en rigorös korsförhör av åklagaren Danielle Sassoon hävdade han upprepade gånger att han inte minns kritiska detaljer och uttalanden, vilket potentiellt undergrävde hans trovärdighet. Sassoon använde Bankman-Frieds egna ord, inklusive de från intervjuer han gav efter FTX:s kollaps, för att visa ett mönster av bedrägeri.

Sam Bankman-Fried kommer att överklaga domen

Bankman-Frieds advokat, Mark Cohen, indikerade att hans klient skulle överklaga fällande domen, vidhåller sin oskuld och lovar att fortsätta med kraft att bekämpa anklagelserna mot honom.

Hur påverkar SBF-domen kryptomarknaden?

Precis som Kavita Gupta, partner på Delta Blockchain Fund, hade sagt, kan SBF:s rättegång bidra till att skapa mer reglerande klarhet i krypto. Den skyldiga domen kommer utan tvekan att ha betydande konsekvenser för kryptovalutaindustrin.

Bankman-Frieds FTX var en av de största kryptohandelsbörserna och hade gjort högprofilerade investeringar, som att anställa kändisar som Tom Brady och Larry David som pitchmen. Hans filantropiska ansträngningar och förespråkande för industrireglering har också bidragit till hans offentliga image.

Men undergången för FTX, Alameda och deras dotterbolag efter CoinDesk-artikeln som avslöjade deras nära sammanflätade verksamhet skickade chockvågor genom branschen.

John J. Ray III, FTX:s nya VD, tog upp de ekonomiska konsekvenserna av kollapsen och sa att FTX-kunder kanske inte helt återfår sina pengar. Han karakteriserade de påstådda brotten som enkel förskingring, och betonade behovet av granskning och reglering inom kryptovalutasektorn.

Den amerikanska advokaten Damian Williams, som talade utanför domstolsbyggnaden, karakteriserade Bankman-Frieds agerande som betydande ekonomiskt bedrägeri och korruption, och betonade att denna typ av fel inte hade någon plats i kryptovalutaindustrin.

Den skyldiga domen kommer säkerligen att fungera som en varning till potentiella bedragare, vilket indikerar att deras handlingar inte ligger utanför lagens räckvidd.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.