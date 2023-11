Polkadot (DOT) prisförutsägelse när Bitcoin ser motstånd på $36K

Altcoin-marknaden presenterar imponerande prishöjningar när Bitcoin kämpar för att stänga över $35K. BTC svävar på $35 110 när tjurar fortsätter att styra kryptovalutaindustrin, vilket pressar det totala värdet av alla digitala mynt till $1,32 biljoner vid presstillfället.

Mitt i de hausseartade marknaderna väntar Polkadot på en massiv ekosystemutveckling, vilket tyder på potentiella DOT-prisstegringar snart.

Polkadots hausseartade utveckling

Polkadot-utvecklare har arbetat med att förbättra sitt projekt. Messari- rapporten visar kryptons kommande utveckling för det alternativa myntet. Först och främst belyser det slutförandet av Polkadot 1.0, ett steg mot att välkomna Polkadot 2.0.

Indikatorer på kedjan bekräftar också potentiella ökningar för DOT. Insatta Polkadot-tillgångar närmar sig gränsen på 50 % efter en ökning med 12 % från kvartal till 49 %.

Ändå har antalet dagliga aktiva adresser rasat och stängde första kvartalet på 6 900 och det andra på 5 800. Under tredje kvartalet sjönk siffran ytterligare till 5 200. Utvecklaraktiviteten, som har förblivit hög, är dock fortfarande avgörande när man bedömer prisutvecklingen på längre sikt.

Faktum är att Polkadot är bland de främsta multikedjorna med potential att bevittna ökad efterfrågan mitt i fortsatt utveckling. Dessutom kan DOT-utvecklare väntar på att (i rätt tid) leverera haussenyheter eftersom optimism dominerar kryptosektorn.

Polkadot prisprognos

DOT ökade med 2,81% under det senaste dygnet för att handlas till $4,79 under denna publikation. Altcoin registrerade imponerande återhämtning under de senaste tio dagarna, från den 20 oktobers lägsta nivå på $3,6 när Bitcoin ledde marknadsuppsidorna. Den steg med cirka 15 % under föregående vecka.

Polkadot-priset skulle sannolikt spegla Bitcoins rörelser. Således kan DOT klättra till nya höjder när BTC-tjurar riktar motståndet till $36K (igen). Samtidigt har det varit utmanande att överträffa $4,82 sedan slutet av augusti.

DOT-tjurar bör dominera stödområdet på $4,74 för att driva priserna till $5,1. Ytterligare upptrender kommer att ta alt till $5,42, vilket öppnar vägen till $5,8. Under tiden bör Polkadot-entusiaster titta på Bitcoins prestanda medan de väntar på optimistisk utveckling från projektets team.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.