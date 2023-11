Bank of England rullar ut stablecoin-regleringsplaner som en del av att förvandla Storbritannien till ett kryptonav

Bank of England (BOE), Storbritanniens centralbank, släppte nyligen en plan för att reglera stablecoins och komma ett steg närmare att tillhandahålla adekvata regler för den bredare kryptoindustrin.

Både BOE och Financial Conduct Authority (FCA), landets finansiella övervakningshund, har för avsikt att följa reglerna som den brittiska regeringen släppte förra veckan för att säkerställa korrekt övervakning av den digitala tillgångssektorn.

Storbritannien vill bli nästa stora kryptonav

Förslaget i fråga sa att landet snart skulle se regleringar för stablecoins med stöd av fiat-valutor. Reglerna förväntas träda i kraft någon gång i början av 2024.

Enligt den brittiska regeringens tidning kommer Bank of England att förväntas reglera systemiska stabila mynt medan FCA förblir ansvarig för att styra den bredare kryptomarknaden.

Rishi Sunak, Storbritanniens premiärminister, meddelade också att han vill att landet ska bli ett kryptonav. Om så är fallet kan landet ansluta sig till Singapore, Hong Kong och Dubai som en av de mest eftertraktade kryptoplatserna i världen.

Men för att nå den nivån kräver Storbritannien först införandet av tydliga regler för kryptoföretag och digitala tillgångar själva.

Det är dessa mål som landets finansiella institutioner och tillsynsmyndigheter måste fokusera på först. Eftersom EU och Japan har försökt införa liknande regleringar har Storbritannien dessutom några konkurrenter.

Detaljer om stablecoin-regler

Enligt den nya tidningen avser Bank of England att enbart fokusera på stabila mynt med stöd av det brittiska pundet.

Detta förklarades i ett brev från Prudential Regulations Authority (PRA), som sa att spridningsriskerna skulle vara lägre för stablecoins som används i systemiska betalningssystem som regleras av banken än för alternativ som e-pengar eller andra reglerade stablecoins som fångas upp av FCA regimen.

FCA bekräftade också att alla som vill ge ut ett nytt stablecoin först kommer att kräva tillstånd från regulatorn innan deras stablecoins börjar cirkulera i eller från Storbritannien. Tidningen tillade att emittenter kan behålla intäkterna från räntor och avkastning från stödtillgångarna.

FCA noterade dock:

Vi är medvetna om att detta kan uppfattas som orättvist mot konsumenterna, om räntorna fortsätter att vara höga och stiger avsevärt (med tanke på att de reglerade stablecoin-backing-tillgångarna förväntas vara skyddade som kundtillgångar).

Eftersom Storbritannien och de andra nämnda nationerna fortsätter att göra försök att tillhandahålla ett fungerande regelverk och slutligen legalisera kryptoindustrin, har inga sådana ansträngningar gjorts i USA än, vilket gör att landet ligger efter många nationer på global skala.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.