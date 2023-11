Memeinator toppar $1,1 miljoner insamlade när inflödet av digitala tillgångar nådde $736 miljoner

Digitala tillgångsinvesteringsprodukter registrerade en sjätte vecka i rad med inflöden förra veckan. Samtidigt steg Bitcoin över $35 000 även när vissa altcoins överträffade flaggskepps-kryptovalutan.

I memecoinvärlden steg farten hos de bästa hundarna och grodorna och Binances notering av Memecoin (MEME) bidrog till att investerarnas intresse återuppstod. En analytiker säger också att krypto och aktier kan vara redo för ett jultomte-rally.

Varför kan detta vara avgörande för Memeinator (MMTR), ett nytt meme-myntprojekt som sannolikt kommer att dra till sig mycket uppmärksamhet inför det förväntade kryptorallyt?

Kryptoinvesteringsprodukter hade sjätte veckan i rad med inflöden

Investeringsprodukter för digitala tillgångar har sett ett inflöde av institutionella pengar, med veckoinflöden nu på en sex veckor lång positiv svit. Enligt kryptotillgångsinvesteringsföretaget CoinShares strömmade den senaste veckan totalt 261 miljoner dollar in i olika produkter, vilket ger den årliga summan till 767 miljoner dollar och överträffar de 736 miljoner dollar som registrerades 2022.

Bitcoin och Ethereum, den sistnämnda med flest inflöden förra veckan på 17,5 miljoner dollar, leder de stora alternativa mynten i detta avseende.

När marknaden fortsätter att stärka de hausseartade utsikterna har en analytiker pekat på en potentiell “tomten”-squeeze.

Markus Thielen, chef för kryptoforskning och -strategi på investeringsföretaget Matrixport, kopplar ovanstående utsikter till olika makrohändelser. En rapport som plattformen publicerade idag noterar tre makrofaktorer: det amerikanska finansdepartementets emission av kortfristiga skulder, Feds räntepolitikskifte och svalkande arbetsmarknad.

Detta övervägande, och det obevekliga sentimentet på inverkan av en första plats Bitcoin ETF för den amerikanska marknaden, kan vara ett perfekt recept för en stormande tjurmarknad.

The Memeinator: ett memeprojekt med ett uppdrag

Memeinator är ett nytt AI-relaterat meme-projekt som syftar till att dominera marknadssegmentet via ett verktygserbjudande som avslöjar värdelösheten hos de flesta av de nuvarande meme-mynten.

Projektet antyder en deflationär token-mekanism som drivs av MMTR-tokenen och en som kommer att utnyttja kraften i artificiell intelligens för att inte bara engagera och behålla dragkraft, utan också erbjuda samhället mer än bara hype.

Medan Memeinator har en färdplan som framhäver dess officiella lansering i början av 2024, verkar projektet ha träffat rätt ackord för investerare. Bara några veckor efter lanseringen av förköpet har teamet samlat in mer än 1,17 miljoner. Tokenerbjudandet är för närvarande i steg 5 och säljs snabbt slut.

Ökningen av inflöden till kryptoprodukter tyder på att aptiten för potentiellt givande ädelstenar är hög. Om ett lyckat förköp följs av en större användning mitt i en rallymarknad, kommer chansen att MMTR sväller till ett börsvärde på 1 miljard dollar att vara höga.

Vad kommer sannolikt att sätta Memeinator före konkurrenterna?

Memeinator måste utmana och köra om sådana som Dogecoin och Shiba Inu för att göra anspråk på memecoin-kronan. Hur kan detta vara en möjlighet? Projektets whitepaper, tillgänglig här, belyser några funktioner och erbjudanden som kan vara främmande för äldre meme-mynt.

Till exempel är integrationen av staking, NFT:er och spel via ett AI-drivet meme-spel alla funktioner som bidrar till MMTR:s övergripande attraktionskraft.

Dessa är anmärkningsvärda värdemarkörer för Memeinator, och målet att slå förbi svaga meme-tokens för att nå börsvärdet på 1 miljard dollar kan vara uppnåeligt. Visst, det kanske inte tar lång tid efter projektets mainnet-lansering och tokenlistning på kryptobörser på högsta nivå.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.