XRP, Alchemy Pay, Stellar, KuCoin Token skjuter i höjden mitt i en riskkänsla

Finansmarknaden startade veckan bra och fortsatte det rally som skedde förra veckan. Bitcoin höll sig över $35 000 medan de stora amerikanska indexen som Dow Jones, Nasdaq 100 och S&P 500 steg.

De flesta altcoins var i green. Ripples XRP-pris hoppade med 13 % och nådde en topp på 0,7320 $, den högsta punkten sedan 30 juli. Myntet har skjutit i höjden med mer än 65 % från den lägsta punkten i augusti. Det har samlats efter att Securities and Exchange Commission (SEC) övergav sin stämningsansökan mot chefen för Ripple Labs.

Alchemy Pays (ACH) tokenpris har också hoppat kraftigt och nått en högsta nivå på $0,021, den högsta nivån sedan den 14 juli. Den har skjutit i höjden med över 61 % från den lägsta nivån denna månad. Tokenet samlades efter att utvecklarna antytt en stor nyhet i ekosystemet.

Det är ännu inte klart vad det blir för nyheter. Vissa analytiker tror att Binance kommer att godkänna sin hävstångseffekt i sitt ekosystem. Historiskt sett växer kryptovalutor efter att ha blivit listade på stora börser som Binance och OKB.

KuCoin Token (KCS) pris har gjort en stark hausseartad comeback på sistone. KCS-tokenen flög till en topp på $5,66, vilket var 58% över den lägsta punkten i september. Andra utbytestokens som OKB, Uniswap (UNI) och Cronos (CRO) hoppade när investerare flyttade tillbaka till kryptovalutor.

De andra topppresterande kryptovalutorna på måndagen var Stellar Lumens (XLM), The Graph (GRT), Injective och Gala var bland de bäst presterande kryptovalutorna.

Detta rally sammanföll med det förbättrade sentimentet på den bredare marknaden. Det amerikanska dollarindexet (DXY) har dragit sig tillbaka medan rädsla- och girighetsindexet har stigit gradvis även när det ligger kvar i girighetszonen.

Vidare har amerikanska aktier studsat tillbaka under de senaste veckorna. Dow Jones, Nasdaq 100 och S&P 500-indexen hade sin bästa vecka i år. Även obligationsräntorna har backat.

Den främsta katalysatorn för rallyt var förra veckans räntebeslut från Federal Reserve. I den lämnade banken räntorna oförändrade mellan 5,25 % och 5,50 %. Fed-ordföranden antydde att banken kommer att förbli oförändrad under resten av året.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.