Börjar Tysklands tillverknings- och byggnadssektorer rasera?

Tysklands senaste prisjusterade industriproduktionssiffror sjönk med 1,4 % MoM för september månad 2023, vilket markerar den fjärde nedgången i rad i måttet.

I augusti 2023 reviderades data uppåt från (-)0,2 % MoM till (-)0,1 % MoM.

Men avläsningen från september 2023 föll långt under konsensusuppskattningar om en nedgång på 0,1 % MoM, som publicerats av TradingEconomics.com.

Innan denna negativa tillväxttrend började, i maj 2023, var industriproduktionstillväxten 0 % för månaden, vilket innebär en femte månad utan positiv tillväxt.

Source:TradingEconomics.com

Kapitalvaror, insatsvaror och konsumtionsvaror minskade alla avsevärt i produktionen på (-)0,2% MoM, (-)1,9% MoM respektive (-)4,9% MoM.

Det svaga resultatet följer BundesBanks uttalande i oktober 2023 att,

Den externa efterfrågan på industriprodukter var fortsatt svag.

Högre priser vid inköpsstället har fortsatt att tynga butiksytan och hushållens konsumtion, vilket återspeglas i den kraftiga nedgången bland konsumtionsvaror.

Branschmässigt uppdelning

Tysklands stolthet, dess bilsektor i världsklass, drabbades av en nedgång på (-)5 % MoM i september 2023, medan elektrisk utrustning sjönk med (-)4,4 % MoM.

Den kraftigaste nedgången i produktionen noterades av läkemedelssektorn som sjönk med 9,2 % MoM.

Maskinteknik var ljuspunkten och förbättrades med 4,1 % MoM.

Utanför industriklassificeringen sjönk energiproduktionen med 1,7 % MoM under rapportperioden.

Enligt Federal Statistical Office sjönk industriproduktionen för tredje kvartalet 2023 med 2,1 % från föregående kvartal.

Analytiker på TradingEconomics.com räknar med att Industrial Production MoM kommer att trenda runt 0,4 % fram till 2024 och stiga till 0,5 % 2025.

PMI för konstruktion

S&P Global fortsätter att återspegla den dystra inhemska bostadssektorn, och S&P Globals oktober 2023-release för PMI för byggande underpresterade på 38,3 jämfört med föregående månads 39,3, som i sig hade den kraftigaste månatliga nedgången sedan april 2020.

Oktobermåttet låg långt under genomsnittet på 49,7 mellan 2013 och 2023, föll betydligt under prognosen på 41,5 av analytiker på TradingEconomics.com och markerar den nittonde i rad under 50-avläsningen sedan mars 2022.

Kommersiella projekt drabbades också av den höga räntemiljön och osäkerheten i de ekonomiska utsikterna.

Dr. Cyrus de la Rubia, chefsekonom vid Hamburg Commercial Bank, noterade,

Saker och ting fortsätter att gå från dåligt till värre i Tysklands byggsektor… Det geopolitiska dramat i Mellanöstern orsakar krusningar (på grund av högre gaspriser och osäkerhet) … eftersom många byggmaterial som tegel och isolering är beroende av naturgas.

Oroväckande nog fortsatte nedgången i orderingången för tjugonde månaden i rad och accelererar också, vilket innebär att sektorn inte har nått botten ännu.

Med tanke på en mängd sektoriella nedskärningar tillade de la Rubia att kvaliteten på underleverantörer har försämrats, vilket ytterligare bidrar till minskad projekteffektivitet.

En undersökning av industrins utsikter för de kommande tolv månaderna signalerade bestående skador och var negativ.

Andra senaste ekonomiska uppgifter

Siffror på industriproduktionsdata följer bättre än väntat men fortfarande krympande data för PMI för tjänster och sammansatt PMI för oktober 2023, som kom in på 48,2 respektive 45,9.

Avläsningar under 50 markerar en sammandragning.

I gårdagens release modererades fabriksorderdata kraftigt till 0,2 % MoM från 1,9 % MoM registrerade i augusti 2023.

Detta var dock betydligt över konsensusuppskattningarna om en minskning på (-)1,0 % MoM.

Det bör noteras att augustidata reviderades kraftigt nedåt från 3,9 % MoM efter felaktig rapportering i,

…tillverkning av databehandlingsutrustning, sektorn för elektroniska och optiska produkter…

Slutsats

Industriproduktionen är avgörande för tysk tillväxt, kanske mer än någon annan avancerad ekonomi, särskilt på grund av dess långtgående anseende.

I morgon, dvs. onsdagen den 8 november, kommer marknadsaktörerna noggrant att övervaka konsumentinflationsdata för Tyskland samt de senaste EU-harmoniserade inflationstrenderna i landet.

Detta kommer att ge värdefull input till Europeiska centralbankens valda bana vid dess nästa penningpolitiska möte i mitten av december 2023.

Nästa vecka kommer Tyskland också att släppa bytesbalansdata som bättre kommer att fånga effekterna av höga räntor och avtagande efterfrågan på exportindustrin.

Svag ekonomisk statistik bland fabriker, byggprojekt, exportefterfrågan och förhöjda räntor tyder på att BNP-data för tredje kvartalet 2023 kan revideras nedåt, medan ekonomin kan vara på väg mot en teknisk lågkonjunktur senare i år, och skulle bara ytterligare förluster för tillverkningsindustrin och byggindustrin.

