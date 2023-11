Silverprisprognos när guld/silver-förhållandet stabiliserar sig

Silverpriset har rört sig i sidled under de senaste dagarna när investerare reagerar på det senaste beslutet från Federal Reserve, Non-Farm Payrolls (NFP) och Kinas ekonomiska data. XAG/USD-paret handlades på 22,72 på tisdagen, vilket var nästan 10 % över den lägsta punkten i oktober. Den ligger kvar med över 13 % under den högsta punkten i år.

Spikar i förhållandet guld/silver

Silverpriset har varit i ett snävt intervall de senaste dagarna. Förra veckan beslutade Federal Reserve att lämna räntorna oförändrade mellan 5,25 % och 5,50 %. Medan banken lämnade dörren för ytterligare en räntehöjning, tror de flesta analytiker att det nu är gjort att höja räntorna.

Den andra viktiga nyheten kom på fredagen när USA publicerade de senaste uppgifterna för icke-jordbrukslöner (NFP). Enligt Bureau of Labor Statistics (BLS) lade ekonomin till 150 000 jobb medan arbetslösheten steg till 3,9%. Arbetskraftsdeltagandet och lönerna avtog något.

Dessa händelser är viktiga för silver på grund av dess roll som en ädelmetall. Liksom guld, tenderar silver att reagera på handlingar från Fed. I de flesta fall stiger silver när Fed antingen sänker räntorna eller när det antyder räntesänkningar.

Silverpriset reagerade också på de senaste PMI-siffrorna för tillverkning från hela världen. Ekonomiska siffror från Kina visade att PMI sjönk till 49 i oktober. Samma sak hände i andra industriländer som USA och Europa.

Silver reagerar på dessa siffror på grund av dess användning i industrisektorn. Det används för att tillverka produkter som solpaneler, halvledare och köksprodukter.

Samtidigt visade de senaste uppgifterna från Kina att exporten sjönk med 6,4% i oktober, värre än medianuppskattningen på -3,3%. Importen däremot steg med 3%, vilket var bättre än väntat -6,2%. Dess totala handelsöverskott minskade till 405 miljarder dollar.

Silver har underpresterat guld under de senaste månaderna. Guld/silver-förhållandet hoppade till $88, den högsta punkten sedan mars 2023. Den har hoppat med över 15% från den lägsta punkten i år. I de flesta fall, om guld/silver-förhållandet är högt, betyder det att det är rätt att köpa silver.

Silverprisprognos

På det dagliga diagrammet ser vi att silverpriset rörde sig i ett snävt intervall nyligen. Den har rört sig under den fallande trendlinjen som visas i gult. Denna trendlinje förbinder de högsta svängningarna sedan den 4 maj. Den har också rört sig mellan 50 % och 61,8 % Fibonacci Retracement-nivåer.

Priset är också några punkter över den avgörande stödnivån på $22,14, den lägsta svingen den 23 juni. Därför är utsikterna för metallen neutrala för tillfället. De viktigaste stöd- och motståndspunkterna att titta på kommer att vara $22,13 och $23,70.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.