Gråskala Solana Trust (GSOL) premie till SOL-prisstegringar

Grayscale Solana Trust (GSOL)-premien till SOL-tokenen har ökat till den högsta punkten sedan december 2021. Medan Solana -priset har hoppat med cirka 92,5 % under de senaste 12 månaderna, har GSOL stigit med över 375 % under samma period. Det starka resultatet för GSOL är ett tecken på att det finns en institutionell efterfrågan på tillgången.

GSOL är en av de många produkter som Grayscale har med den mest populära av dem är Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), som har över 19 miljarder dollar i totala tillgångar. GSOL är tänkt att ge användare, särskilt institutionella investerare, tillgång till Solana-marknaden. Den tar ut en avgift på 2,50 % och har samlat på sig över 5,1 miljoner USD i totala tillgångar.

En enskild enhet av GSOL handlades till $95,60 medan innehavet per aktie har hoppat till 16,90. Solana har varit i rampljuset i år eftersom det har varit en av de högst presterande stora kryptovalutorna.

SOL har hoppat till en topp på $43,15, den högsta punkten sedan den 8 augusti förra året. På sin topp har myntet hoppat med mer än 310 % från sin lägsta punkt 2023. Detta rally har tagit sitt totala börsvärde till över 18 miljarder dollar, vilket gör det till den 7:e största kryptovalutan i världen.

En viktig oro bland investerare har varit Solanas exponering mot FTX Estate, som har miljontals tokens. I slutändan kommer dödsboet att vilja sälja dessa tokens när konkursförfarandet fortsätter. Nyligen flyttade godset många tokens till börser som Binance och Kraken, vilket påverkade priset.

Andra Grayscales truster handlas till en betydande premie. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), som historiskt har handlats under NAV, har nu en premie på 4,27%. På samma sätt har Grayscale Chainlink Trust (GLINK) och Grayscale Ethereum Trust (ETHE) en premie på 17 % och 2,6 %.

Grayscale Bitcoin Trusts premie till NAV började stiga efter att Grayscale vann en stor rättegång mot Securities and Exchange Commission . I den rättegången beordrade domstolen byrån att granska företagets förslag att konvertera trusten till en spot Bitcoin ETF.

Om Grayscale lyckas med detta, förväntar sig analytiker att företaget kommer att försöka omvandla det till en ETF.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.