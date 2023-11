ORDI-priset stiger när terminer öppnar, Bitcoin Ordinals volymspikar

ORDI-token var en av de som presterade bäst på onsdagen när investerare jublade upp hoppet i Ordinals NFT-försäljning. Token steg till en högsta nivå på $14,65, den högsta nivån sedan maj i år. Vid sin topp var Ordinals token upp med över 403% från den lägsta nivån i september.

ORDI, den ursprungliga token för Ordinals, är den bäst presterande token den här veckan. Denna ökning har skjutit upp dess totala börsvärde till över 270 miljoner dollar. Dess dagliga handelsvolym under de senaste 24 timmarna steg till över 569 miljoner dollar.

Det finns tre anledningar till att ORDI ökar. Först, i ett uttalande, sa Binance att det kommer att lista token. Detta är en stor händelse eftersom Binance är den största kryptobörsen i världen. Data från CoinMarketCap visar att det mesta av ORDI:s volym kom från Binance följt av OKX och Bitget.

Den andra anledningen till att ORDI-token hoppade är att den totala volymen av Ordinals NFT:s hoppade kraftigt. Data från CryptoSlam visar att Bitcoins NFT hoppade med över 19,9% under de senaste 24 timmarna till över 17,7 miljoner dollar. Denna ökning var högre än den för Ethereum, som hanterade NFTs värda över $17 miljoner.

Ethereum NFTs har tappat dragkraft under de senaste månaderna, vilket har pressat deras golvpriser till rekordlåga priser. Som ett resultat har företag inom området, inklusive OpenSea, aviserat betydande uppsägningar.

Samtidigt ökade ORDI:s öppna intresse för terminsmarknaden. Enligt CoinGlass steg detta öppna intresse till en rekordnivå på över 79 miljoner dollar. De flesta av dessa tillgångar fanns i Binance följt av OKX och Bitget.

Öppet intresse är en viktig siffra i kryptobranschen som visar volymen av ouppfyllda order på terminsmarknaden. Ett högre öppet intresse är ett tecken på att efterfrågan är i en uppåtgående trend.

Ett annat viktigt mått var likvidationer. Shortslikvidationer hoppade till rekordhöga nivåer på tisdagen när token började falla.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.