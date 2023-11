Shiba Memu, ORDI prisutsikter 51 dagar innan stängningen av SHMU:s förköp

Två tokens, Ordinals (ORDI) och Shiba Memu (SHMU), har trendat den senaste tiden. Även om de två trendar av olika anledningar, har de fångat investerarnas uppmärksamhet på ett eller annat sätt.

Medan Shiba Memu har unika marknadsföringsmöjligheter som drivs av AI-teknik och dess förköp stänger inom de kommande 51 dagarna, tar Ordinals ett revolutionerande tillvägagångssätt genom att tillåta inskriptioner inom Bitcoin-blockkedjan.

Vad är Ordinals (ORDI)?

Ordinals (ORDI) är en innovativ plattform designad för att skriva in digitalt innehåll på enskilda Satoshis inom Bitcoin-blockkedjan. Varje Satoshi, den minsta enheten av Bitcoin, kan associeras med digitalt innehåll som text, bilder, ljud och video. Detta innehåll blir en permanent och oföränderlig del av Bitcoin-blockkedjan, vilket säkerställer dataintegritet och autenticitet.

Det unika med Ordinals ligger i dess förmåga att möjliggöra peer-to-peer-överföring av inskrivet innehåll på Satoshis, vilket gör det möjligt för kreatörer att publicera, dela och utbyta sin immateriella egendom utan rädsla för att förlora ägande eller upphovsrätt. Förutom inskriptioner kan ORDI-tokens också bindas till säkerhetstokens, konton eller stablecoins, vilket utökar deras användbarhet inom kryptovaluta-ekosystemet.

Varför är Oirdinals Token trendande?

På senare tid har Ordinals upplevt betydande prisrörelser. Priset på ORDI steg efter noteringen på Binance, en av de största och mest välrenommerade kryptovalutabörserna.

Noteringen gav Ordinals ökad likviditet, vilket lockade handlare och investerare som ville dra fördel av prisuppgången.

Det är värt att notera att Binance utsåg ORDI som ett “seed”-projekt, vilket indikerar dess experimentella natur med högre risk och volatilitet. Medan Binance rådde användare att vara försiktiga vid handel med ORDI, såg tokenen ett omedelbart och intensivt intresse, med handelsvolymer som översteg $153 miljoner under de första 24 timmarna efter noteringen.

ORDI prisprognos

Den framtida prisprognosen för ORDI är fortfarande osäker, med tanke på dess experimentella karaktär och begränsade meritlista.

Priset på ORDI har upplevt anmärkningsvärda fluktuationer de senaste månaderna, vilket visar volatiliteten som är inneboende i kryptovalutamarknaden. Trots initiala upp- och nedgångar har tokens värde visat motståndskraft, vilket antyder det potentiella förtroende som investerare har för dess långsiktiga utsikter. Marknadsindikatorer tyder på en positiv bana för ORDI, med vissa analytiker som förutspår en möjlig uppåtgående rörelse som drar nytta av den senaste noteringen på Binance.

Utifrån de senaste prisrörelserna och hypen kring Binance-noteringen förutspår analytiker att priset på ORDI kommer att nå $15 i slutet av november 2023.

Shiba Memus förköpsnedräkning

Samtidigt som ORDI tar fart, har Shiba Memu (SHMU) fått uppmärksamhet för sina unika AI-drivna marknadsföringsmöjligheter. Det nya kryptovaluta-meme-projektet, känt för sina ambitiösa marknadsföringsstrategier, rustar upp för att avsluta sitt förköp inom de kommande 51 dagarna. Shiba Memus innovativa användning av AI-teknik för att driva sina marknadsföringsinitiativ har tilltalat investerare som söker nya och avancerade metoder för marknadsföring av kryptovaluta.

Shiba Memu-förköpet är synonymt med prisstegringar med några timmars mellanrum, vilket får potentiella investerare att notera de pågående möjligheterna. Vid skrivtillfället såldes en enda SHMU-token för 0,039475 USDT med en prishöjning till 0,039700 USDT under de kommande 8 timmarna.

När förköpet stänger inom en snar framtid är de återstående dagarna avgörande för de som vill delta i de tidiga stadierna av detta banbrytande projekt.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.