Nikkei 225-index: hausseartade mönster bildas efter ny stimulans från Japan

Nikkei 225- indexet har studsat tillbaka de senaste dagarna då växelkursen USD/JPY ligger på sin högsta nivå på mer än tre decennier. Indexet hoppade till det högsta på 32 700 yen, mycket högre än förra månadens lägsta på 30 250 yen. Det närmar sig årets högsta på 34 000 ¥.

Japan ny stimulans

Nikkei 225-indexet har varit i en stark hausseartad trend under de senaste månaderna när investerare flyttat tillbaka till japanska aktier. Denna återhämtning har sammanfallit med ökningen av amerikanska aktier.

Dow Jones-index hoppade till en högsta nivå på 34 113 $, cirka 5,50 % över den lägsta punkten i oktober. Andra index som Nasdaq 100 och S&P 500-index har också hoppat. I de flesta fall tenderar dessa globala index att ha en nära korrelation med varandra.

Den andra huvudsakliga katalysatorn för japanska aktier är regeringens beslut att lansera en ny stimulanspolitik. Landets regering gick med på ett nytt stimulanspaket på 44 miljarder dollar för att överlasta ekonomin.

Dessa medel kommer från att ge ut nya statsobligationer och från 3,9 biljoner överskottsmedel från förra årets budget. Medlen kommer också att omfatta ytterligare stöd till låginkomsthushåll och skatterabatter.

Det nya stimulanspaketet kommer att välkomnas av japanska företagsledare. Men det kommer sannolikt att göra saker värre för Japan och dess sårbara valuta, som har sjunkit i år. Japanska yenen har kraschat med mer än 30 % de senaste åren.

Stimulanspaket, särskilt de i USA, har bidragit till att driva på inflationen och ekonomiska svårigheter i ekonomin. Som en del av sitt COVID-19-svar tryckte den amerikanska regeringen och Fed ut biljoner dollar, som de gav till individer och företag.

Japans stimulans kommer i en tid då ekonomin inte är i dåligt skick. Även om inflationen har stigit, är den fortfarande lägre än sina jämförande länder som USA och Sydkorea.

Den största drivkraften i Nikkei 225-indexet var Softbank. Softbanks aktiekurs har hoppat med mer än 1% även efter att företagets WeWork ansökte om konkursskydd. Den har förlorat över 15 miljarder dollar i WeWork. Softbanks omsättning uppgick till 1,6 biljoner yen medan nettoförlusten var över 931 miljarder yen.

Sony, också ett av de största underhållningsföretagen, sa att dess intäkter uppgick till 2,8 biljoner yen medan dess rörelsevinst var 263 miljarder. Den största svagheten var dess chipverksamhet.

Nikkei 225 index prognos

Nikkei-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att Nikkei 225-indexet har gjort en hausseartad comeback de senaste veckorna. Den har testat det viktiga motståndet på 32 500 ¥, den övre sidan av den fallande kanalen. Det har hållit sig över 50-dagars och 25-dagars glidande medelvärde medan Relative Strength Index (rsi) har rört sig över den neutrala punkten.

Därför är utsikterna för Nikkei-index hausse för tillfället eftersom det har bildat ett fallande breddande kilmönster. Om detta händer kommer nästa nyckelnivå att se på 33 956 ¥, den högsta punkten i år.

