Krypto-tjurmarknadens pärlor: Shiba Memu (SHMU) eller Bonk (BONK)?

Ethereum testade nyss toppar på $2,1k och Bitcoin nådde en 18-månaders högsta nära $38k – lockande vinster under de senaste 24 timmarna.

När investerare försöker positionera sig mitt i tjurmarknaden för de stora kryptovalutorna, växer intresset för vissa altcoins. I synnerhet är jakten på vad som kan bli det nya breakout-projektet i meme-myntvärlden.

Så, utöver de nuvarande bästa hund- eller groda-inspirerade meme-tokensen, kan det vara Shiba Memu (SHMU) eller Bonk (BONK)?

Shiba Memu vs. Bonk: Battle av meme-projekt med hundtema?

Vad är Shiba Memu (SHMU)?

Shiba Memu är ett meme-myntprojekt som utnyttjar AI för ett unikt förhållningssätt till marknadsföring och samhällsengagemang. En AI-instrumentpanel som utnyttjar naturlig språkbehandling, prediktiv analys och sentimentanalys bland andra funktioner kommer att driva projektets dragkraft.

ERC-20-tokenen har en total tillgång på 1 miljard SHMU, varav 85% är inställda för gemenskapen via ett förköp. 10% är öronmärkta för likviditetsleverantörer och gemenskapsbelöningar, medan 5% är för projektutveckling.

Shiba Memus förköp förlängdes efter massiv efterfrågan från samhället. Det är 49 dagar kvar från och med idag, men investerare har redan lagt till över $4,4 miljoner i SHMU till sina portföljer.

Vad är Bonk (BONK)?

Bonk är ett Solana-baserat hund-meme-mynt, lanserat i slutet av december 2022. Meme-tokenen är inriktad på samhället i Solana-blockkedjan och är en av de bästa vinnarna i det ekosystemet. Medan kollapsen av FTX drog negativa känslor till Solana, har kedjan visat en motståndskraft som är synlig i uppgången mot $50 för den inhemska SOL-tokenen.

BONK, en Solana Program Library (SPL) token, skickades till Solanas utvecklare och användare. Airdrop stod för 50% av BONKs totala utbud och dess notering på stora CEX-plattformar har bidragit till prisrallyt.

Shiba Memu vs. BONK prisutsikter

BONK-priset steg till den högsta någonsin på $0,00000487 i januari, vilket gav enorma vinster på över 4000% för tidiga köpare. I nuvarande priser är tokenen 52% lägre sedan ATH. Den har dock ökat med mer än 270% den senaste veckan för att antyda att sentiment över marknaden kan hjälpa den att inrikta sig på toppen genom tiderna.

Samtidigt kommer Shiba Memus förköpspris att stiga till $0,0485 i slutet av förköpet den 30 december. Vid nuvarande pris på $0,039925 har förköpsvärdet på SHMU ökat med mer än 258% från det ursprungliga $0,011125 per token.

Marknadsanalytiker säger att Shiba Memu-priset kan explodera när SHMU listas på ledande kryptobörser och AI-instrumentpanelen lanseras. Enligt projektets färdplan förväntas de två milstolparna under första respektive tredje kvartalet 2024.

Vilken är troligen en bättre investering?

Dogecoin, Shiba Inu och Pepe är de bästa meme-tokensen på marknaden efter börsvärde. Även om de fortfarande är de bästa projekten med hundtema och grod-tema i rymden, ser några nya konkurrenter för närvarande lika mycket hype som Shiba Memu och Bonk.

Trots att alla är meme-tokens är de projekt som har tagit olika tillvägagångssätt för distribution av tokens, marknadsföring och samhällsengagemang.

Kanske kommer den fördel som Shiba Memu kan ha gentemot Bonk att vara via AI-instrumentpanelen som förväntas lanseras under tredje kvartalet 2024. Insats kan också vara ett mycket attraktivt förslag för investerare.

Investerare som vill köpa det ena eller det andra kanske vill ta reda på mer innan de investerar. Nyckeln är också förståelsen att kryptovalutor är en mognadssektor, och tokens är fortfarande benägna till flyktiga svängningar.

Du kan lära dig mer om Shiba Memu här.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.