Celestia TIA hoppar när terminer öppnar intresse, shortslikvidationer stiger

Celestia (TIA) tokenpris fortsatte sin comeback under helgen då efterfrågan på myntet fortsatte att stiga. Den nya kryptovalutan sköt i höjden till $4,10, vilket var 85% över den lägsta punkten denna vecka. Dess totala börsvärde har skjutit i höjden till över 527 miljoner dollar, vilket gör den till den 93:e största kryptovalutan i världen.

Celestia är inte den enda kryptovalutan som stiger. Bitcoin ligger bekvämt över $37 000 medan Ethereum, den näst största krypton i världen, har skjutit i höjden över $2 000. På samma sätt, Bonk, har Solana meme-myntet hoppat till $0,00030 medan det totala börsvärdet för alla digitala valutor har hoppat till över $1,4 biljoner. Detta rally förklarar varför TIA har hoppat.

Celestia-priset har också skjutit i höjden på grund av den stigande volymen och hypen. Data sammanställd av CoinGecko visar att den totala volymen under de senaste 24 timmarna uppgick till över 526 miljoner dollar. Det mesta av denna volym, cirka 40 %, kom från Binance, den största börsen i världen. Den följs av Bitget och OKX.

Ytterligare data visar att TIA:s terminsöppna räntor och shortslikvidationer har ökat. Det öppna intresset för terminsmarknaden steg till rekordhöga 77 miljoner dollar, med de flesta av dem från Binance.

Öppet intresse är ett viktigt mått på krypto- och aktiemarknaden. Det hänvisar till volymen av ouppfyllda order på terminsmarknaden. I de flesta fall är en högre siffra ett tecken på att det finns en ökad efterfrågan på myntet.

Celestia terminer öppet intresse

Under tiden hoppade shortslikvidationerna till rekordhöga nivåer när token hoppade. Shorts värda över 1,87 miljoner dollar likviderades på lördagen. Detta är ett viktigt mått som visar volymen av blankningssäljare som har tvingats stänga sina affärer.

Till att börja med är Celestia ett nytt blockchain-projekt som syftar till att störa befintliga nätverk som Ethereum, Solana, Cardano och Tron. Dess viktigaste fördel är att den har modulära funktioner som säkert skalas med antalet användare.

Som ett resultat kan utvecklare distribuera sin egen blockchain på några minuter och skala med lätthet. TIA, dess kryptovaluta, används för att betala för blobspace, säkra nätverket och delta i förvaltningen.

Celestia står inför många utmaningar. För det första är det i en bransch som har blivit mycket konkurrenskraftig. Ethereum har fortfarande en ledande marknadsandel inom smarta kontraktssektorn. Andra lager-1-nätverk som Tron, Avalanche och Solana har också en mindre andel. Vidare kommer det att konkurrera med lager-2-nätverk som överladdar andra blockkedjor som Ethereum. De mest populära blockkedjorna i lager 2 är Arbitrum, Polygon, Base och Optimism.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.