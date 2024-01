Jasmy prisförutsägelse: snart mogen för ett hopp på 26 %

JasmyCoin -priset höll sig stabilt på torsdagen när kryptotjuren återupptogs. $JASMY-tokenen steg till en högsta av $0,0065, några punkter under denna månads högsta på $0,0067. Den har skjutit i höjden med mer än 115 % från sin lägsta punkt i år.

Varför stiger Jasmy-token?

Jasmy och andra altcoins fortsatte sin starka återhämtning då investerare var fortsatt optimistiska om kryptoindustrin. Det finns tre viktiga skäl till varför Bitcoin och andra altcoins blir överladdade.

Först uppstod förhoppningar om en plats Bitcoin ETF denna vecka när Securities and Exchange Commission (SEC) träffade Blackrock och Nasdaq för andra gången. Detta var ett viktigt möte eftersom Blackrock är ett av de mest framstående namnen som har lämnat ett förslag medan Nasdaq är den näst största börsen i världen.

För det andra reser sig Jasmy på grund av det så kallade jultomte-rallyt. I de flesta år tenderar kryptovalutor och andra tillgångar att samlas inför jul. Sannolikheten för att centralbankerna börjar sänka räntorna ökar 2024.

De flesta utvecklade länder har sett sin inflationstakt sjunka kraftigt den senaste tiden. I Storbritannien kraschade det överordnade konsumentprisindexet (KPI) under 4 % i november och det finns en sannolikhet att trenden kommer att fortsätta. I Europa närmar sig KPI 2 % medan det i USA ligger på cirka 3,1 %.

Därför tror ekonomer att dessa banker kommer att leverera flera nedskärningar under 2024 i en stor vändning från vad som hände de senaste två åren. Fed har pekat på tre räntesänkningar under 2024, motsvarande 75 räntepunkter.

Alla dessa faktorer är viktiga för Jasmy på grund av dess nära korrelation med Bitcoin. I de flesta fall tenderar Jasmy och andra altcoins att stiga när Bitcoin stiger och vice versa. Till exempel föll den till $0,0027 i december förra året när BTC kraschade under $16 000.

Jasmy prisprognos

JASMY-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att JASMY token-priset har varit i en stark uppåtgående trend under de senaste månaderna. När det steg gjorde 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden en hausseartad crossover i oktober, vilket är ett hausseartat tecken.

Senast har Jasmy hittat motstånd på $0,0066, där den har kämpat för att ta sig över. På liknande sätt har Bitcoin kämpat för att spränga över YTD-höjden på nära $45 000. Därför misstänker jag att priset på Jasmy-tokenet kommer att fortsätta att stiga när köparna riktar in nyckelmotståndet på 0,0080 $, den högsta svängningen den 5 maj, vilket är 26% över den nuvarande nivån.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.