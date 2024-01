Hybridbörser och framtiden för DeFi: Är Pullix (PLX) inställd på dominans?

Pullix, en ny hybridbörs som för närvarande är i förköp, väcker uppmärksamhet på marknaden när analytiker pekar på dess inhemska $PLX som en potentiell 100x-token.

När du kollar in marknader och överväger nästa investeringssteg, här är vad du kan behöva veta om hybridbörser. Ta också reda på vad som kan få Pullix ($PLX) att sticka ut från resten.

Hybridbörser 2024 och framåt

Året går mot sitt slut och kryptotrender och förutsägelser för 2024 kommer in stort och snabbt. Bland expertvyerna och prognoserna finns några återkommande teman, inklusive artificiell intelligens, spel, Real World Assets (RWAs), BRC20 och hybridbörser. Enligt vissa analytiker kan framtiden för decentraliserad finans (DeFi) vara HEX.

Då klyftan mellan traditionell finans och DeFi ständigt minskar, har marknaden sakta anammat idén om en hybridbörs som ger användarna fördelarna med en kombinerad centraliserad (CEX) och decentraliserad (DEX) börs.

Ett antal plattformar gör detta till framtiden för kryptohandel, med innovationen, säkerheten och likviditeten som kommer med dem som förväntas ge drivkraften för ytterligare antagande. Men strävan efter detta är inte enklare, som det nyligen stoppade Ankex, ett HEX utvecklat av DeFi-infrastrukturleverantören Qredo Network, visar.

Ankex var en hybridbörs som försökte dominera utrymmet med sina CEX- och DEX-funktioner. Efter att ha varit under utveckling sedan 2022 och på gränsen till sin offentliga betalansering tillkännagav den plötsligt att den skulle läggas ner tidigare denna månad.

Plattformen tillskrev enligt uppgift beslutet till påverkan av björnmarknaden, med kollapsen av FTX som troligen bidrar till den totala effekten. Även om det är olyckligt, har utvecklingen marknadens syn på potentialen som ett nytt projekt – Pullix – erbjuder.

Vad är Pullix ($PLX)

Pullix (PLX) är en hybridbörsplattform som strävar efter att ta itu med DeFis likviditetsproblem samtidigt som användarna får en möjlighet att handla och tjäna pengar från en säker, användarvänlig miljö. Dess förköp brinner för närvarande när investerare uttrycker förtroende, en utsikt som har analytiker som pekar på ett potentiellt rally efter förköpet för dess inhemska token $PLX.

Även om den fortfarande är under utveckling, är projektets hybridutbytesfunktioner som skiljer den från CEX:er och DEX:er vad användare förväntar sig att dra nytta av under 2024 och därefter.

Till exempel kommer användare som är oroliga för förvaringen av sina tillgångar på centraliserade plattformar efter senaste kollapser och hacks att finna möjligheten att handla på kedjan och tjäna samtidigt som de utnyttjar självförvar en lockande prospekt.

Precis som med andra plattformar försöker Pullix uppmuntra sina användare att tillhandahålla likviditet genom att erbjuda tokeninnehavare en chans att tjäna belöningar genom insats och avkastningsodling. Men ingen annan börs skisserar en intjäningsmöjlighet där användare kan bidra till likviditeten hos automatiserade marknadsgaranter eftersom de tjänar på en del av plattformens dagliga intäkter.

En del av intäkterna kommer också att användas för att köpa och bränna $PLX-tokens, en inflationsmekanism som hjälper till att stärka framtida priser. Det som kryddar detta ytterligare är de snäva spreadarna och 0% provisionsavgifter tillgängliga för användarna.

Slutsats: Är $PLX värt att köpa?

Experter har ansett att nya plattformar som gör det rätt när det gäller att föra det bästa av centraliserade och decentraliserade börser till användarna, tillhandahålla lösningar på begynnande problem som säkerhetsintrång, användarupplevelse och likviditet, skulle kunna dominera branschen.

CEX:er kan frodas och DEX:er växer, men en hybridbörs som blandar båda världarna kan vara framtiden.

Pullix whitepaper och färdplan pekar på ett projekt utformat för att uppnå detta mål. Dess förköp har samlat in mer än $1,1 miljoner i steg 3, med $PLX prissatt till $0,044 per token för att erbjuda ett troligt fynd inför lanseringen.

Förutom funktionerna som lyfts fram ovan, vad mer kan få Pullix att sticka ut och potentiellt dominera? Läs mer om detta projekt här.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.