Osmosis (OSMO) prisprognos efter att ha stigit 185% när en ny hybridbörs lanseras

Osmosis (OSMO) har dykt upp som en framstående artist i december, och bevittnat en anmärkningsvärd ökning på 185,72% under de senaste 30 dagarna. När marknaden ivrigt tittar på OSMO:s bana, skapar en annan aktör, ett annat nytt kryptoprojekt vid namn Pullix vågor med sitt unika tillvägagångssätt för handel och sitt pågående förköp av dess inhemska token.

Låt oss fördjupa oss i den senaste utvecklingen kring Osmosis, utforska dess prisförutsägelse och avslöja detaljerna i Pullix pågående förköp.

Osmos: anmärkningsvärd prisuppgång i december

Copy link to section

Osmosis, appkedjan DEX byggd på Cosmos SDK, har varit på en anmärkningsvärd uppåtgående bana under de senaste 30 dagarna. Med en ökning på 185,72% under denna period har OSMO visat en hausseartad trend, som markerar en ökning med 505,38% på medellång sikt och en betydande ökning på 155,83% under det senaste året.

Osmosis prisdiagram

Trots en hög nivå av volatilitet har Osmosis noterat 24 gröna dagar under de senaste 30, vilket visar upp dess motståndskraft och marknadsfavör.

OSMO prisprognos: de hausseartade utsikterna

Copy link to section

Tekniska indikatorer målar upp en hausseartad bild för Osmosis (OSMO). Med en 90% hausseartad sentiment och en Fear & Greed Index-läsning på 73 (Greed), är marknaden optimistisk. Myntet, som för närvarande har ett pris på $1,65, förutspås överstiga $2,0 vid årets slut.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

De viktigaste stödnivåerna att titta på är $1,52, $1,49 och $1,46, tillsammans med motståndsnivåer på $1,58, $1,61 och $1,64, vilket ger avgörande riktmärken för både handlare och investerare.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Den senaste tidens utveckling, tillsammans med ett positivt sentiment, positionerar OSMO för potentiell tillväxt. Försiktighet rekommenderas dock med tanke på kryptovalutamarknadens inneboende volatilitet.

Pullix: överbrygga gapet i DeFi-handel

Copy link to section

När Osmosis fortsätter sitt uppåtgående momentum, surrar kryptogemenskapen också om Pullix, en ny hybridhandelsbörs som utmanar status quo. Pullix syftar till att överbrygga klyftan mellan decentraliserade och centraliserade börser och erbjuda användarna en heltäckande och säker handelsupplevelse.

Pullix tar itu med likviditetsproblemet inom decentraliserad finans (DeFi) genom att anta en unik hybridmetod. Det utmärker sig med funktioner som djup likviditet, hävstång upp till 1000:1, noll provisioner med snäva spreadar och en samhällsdriven styrmodell. Plattformens unika hybridmetod syftar till att ta itu med vanliga problem inom sektorn, inklusive höga handelskostnader, brist på tillgångsvariation och osäkerheter i lagstiftningen.

Genom att kombinera styrkorna hos både decentraliserade och centraliserade börser, uppmuntrar Pullix användare att tillhandahålla likviditet, vilket säkerställer bättre likviditet och konkurrenskraftiga priser.

Den inhemska PLX-tokenen, som för närvarande befinner sig i förköpsstadiet, är hjärtat i Pullix ekosystem. Förutom att underlätta affärer har PLX-innehavare en revolutionerande “Trade-to-Earn”-mekanism, som gör att de kan dra nytta av börsens dagliga intäkter. Denna innovativa intäktsdelningsmodell skiljer Pullix åt i kryptorymden.

PLX-förköpet, för närvarande i steg 4, har samlat in $1 603 843, med 54,2% kvar.

Slutsats

Copy link to section

I det ständigt föränderliga landskapet av kryptovaluta är tandemuppkomsten av Osmosis och Pullix fängslande. OSMO:s hausseartade momentum och Pullix banbrytande tillvägagångssätt understryker potentialen för transformativa förändringar inom kryptohandelssfären.

När Pullix-förköpet fortskrider och OSMO:s prisförutsägelse genererar spänning, befinner sig investerare i skärningspunkten mellan innovation och möjligheter.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.