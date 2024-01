Krypto prisprognoser: Shiba Memu, Bitcoin SV (BSV), BNB

Kryptovalutor har varit relativt blandade den här veckan i en miljö med låg volym när jullovet fortsatte. Bitcoin har hållit sig stadigt över $42 000 medan Solana och dess ekosystemtokens tog en paus. Sammantaget steg det totala börsvärdet för alla kryptovalutor till över 1,7 biljoner dollar.

De närmaste veckorna kommer att bli viktiga när januarieffekten börjar. Detta är en situation där finansiella tillgångar som aktier och kryptovalutor stiger i början av året. Det finns också en sannolikhet att Securities and Exchange Commission (SEC) kommer att godkänna en spot Bitcoin ETF.

Den här artikeln kommer att titta på några av de mest rörliga kryptovalutorna som Shiba Memu, Bitcoin SV och BNB.

Shiba Memu prognos

Shiba Memu, en av de bäst presterande förlanserade kryptovalutorna kommer att vara i rampljuset när förköpsperioden slutar. Det har varit en framgångsrik period då utvecklarna har samlat in över 4,9 miljoner dollar under de senaste månaderna. När förköpet slutar finns det en sannolikhet att de kommer att nå sitt mål på 5 miljoner dollar.

Shiba Memu är en kryptovaluta som siktar på att bli nästa stora sak i meme-myntbranschen. De strävar efter att göra det genom att vara i skärningspunkten mellan snabbväxande meme-mynt- och artificiell intelligens-industrier.

Medan de flesta stora mynt som Bitcoin och Ethereum steg 2023, slogs de av de flesta meme-mynt. Idag har meme-tokens som Pepe, Bonk och Grok ett sammanlagt marknadsvärde på över 1 miljard dollar. Längs vägen har dessa tokens, av vilka de flesta inte har någon nytta, skapat många miljonärer.

Artificiell intelligens-industrin, å andra sidan, har förändrat världen, med plattformar som ChatGPT, Grok och Anthropic som tjänar miljontals dollar per månad. OpenAI, skaparen av ChatGPT, värderas till över 100 miljarder dollar.

Shiba Memu kommer att använda AI-funktioner som Natural Language Processing (NLP), sentimentanalys och bildigenkänning för att skapa spännande marknadsföringsmaterial för att öka dess popularitet bland kryptofans.

Det är svårt att ha en Shiba Memu-prisförutsägelse nu när tokenen inte har lanserats ännu. Men lanseringen kommer att sammanfalla med många medvindar som fallande inflation, räntesänkningar, Bitcoin ETF-godkännande och Bitcoin-halvering. Detta innebär att de kan gå med i det pågående kryptorallyt. Du kan köpa Shiba Memu-tokenen här.

Bitcoin SV prisprognos

Bitcoin SV-priset gick vertikalt på onsdagen trots att BTC förblev under press. Det steg till ett flermånadershögsta på $69,62, vilket var 280% över sin lägsta punkt 2022. När det steg hoppade myntet över de viktigaste stödnivåerna på $55,36 och $58,70, de högsta svängningarna den 9 november och 21 oktober.

Bitcoin SV rörde sig över 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden, vilket är ett hausseartat tecken. Därför misstänker jag att myntet kommer att bilda antingen en hausseartad flagga eller vimpelmönster under de kommande dagarna. Den har redan bildat en pole av detta mönster.

Om detta händer kommer myntet att få ett hausseartat utbrott då köpare riktar in sig på den viktigaste motståndspunkten på $80.

BNB prisprognos

BNB-priset har också gjort ett hausseartat utbrott de senaste dagarna. Den har stigit under de senaste två raka dagarna och flyttat till sin högsta punkt sedan den 29 maj. Myntet har vänt nyckelmotståndsnivån på $271,90 till en stödnivå.

BNB-priset har bildat ett gyllene korsmönster, vilket är ett hausseartat tecken. Detta mönster bildas när 50-dagars och 200-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA) crossover. Relative Strength Index (RSI) flyttade till den extrema överköpta punkten vid 80.

Därför kommer myntet sannolikt att dra sig tillbaka och eventuellt testa stödet på nytt vid $271. BNB kommer sedan att studsa tillbaka och testa motståndet igen vid $350, den högsta punkten i april.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.