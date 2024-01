OKX för att ta bort spotpar för sekretessmynt XMR, ZEC och DASH

Kryptobörsen OKX har avnoterat flera sekretessfokuserade mynt, inklusive Monero (XMR), Dash (DASH), Zcash (ZEC) och Horizen (ZEN).

Andra tokens som ska avnoteras är Fusion (FSN), ett tvärkedjigt ekosystem för finansiella transaktioner; ZKSpace (ZKS) en ZK-baserad lager 2-lösning; meme mynt ILCAPO (CAPO) och strukturerade DeFi-produkter token PowerPool Concentrated Voting Power (CVP).

“För att upprätthålla en robust spothandelsmiljö övervakar vi ständigt prestanda för alla noterade handelspar och granskar deras noteringskvalifikationer regelbundet. Baserat på feedback från användare och OKX Token Delisting / Hiding Guideline kommer vi att avnotera flera handelspar som inte uppfyller våra noteringskriterier”, skrev börsen i ett tillkännagivande som publicerades den 29 december 2023.

Specifikt kommer börsen att avsluta spothandelsstöd för KSM-USDC, FLOW-USDC, JST-USDC, KNC-USDC, ANT-USDC, FSN-USDT, ZKS-USDT, CAPO-USDT, CVP-USDT den 4 januari 2024 Under tiden kommer XMR-BTC, XMR-ETH, XMR-USDT, XMR-USDC, DASH-BTC, DASH-USDT, ZEC-BTC, ZEC-USDT, ZEC-USDC, ZEN-BTC och ZEN-USDT att avnoteras den 5 januari 2024.

Användare har uppmanats att avbryta alla beställningar relaterade till de beskrivna handelsparen före avnoteringsdatumet. Om detta inte händer kommer utbytet automatiskt att avbryta dem.

Börsen har följaktligen stoppat insättningar för de nämnda kryptovalutorna och kommer att stoppa uttag den 5 mars 2024 kl. 8 UTC.

Börs avnoteringar mitt i regelefterlevnad push

OKX:s avnotering av ovanstående mynt är inte det första sådana draget. Plattformen har tagit bort flera handelspar under de senaste månaderna, med flytten som speglar en bredare insats för efterlevnad över hela marknaden.

Kryptobörser, inklusive Binance, har meddelat avnoteringen av flera spot- och terminspar.

Detta har kommit eftersom många kryptohandels- och utbytesplattformar ansöker om och förvärvar licenser i många jurisdiktioner. Till exempel fick Coinbase nyligen en VASP-licens i Frankrike eftersom det ser ut att utöka sina tjänster och produkter i EU.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.