Pullix gör en omedelbar hit när investerare köper nästan 2 miljoner dollar i förköpet

Pullix, en kommande “trade-to-earn”-kryptovaluta, lanserade ett förköp för några dagar sedan. Genom steg 4 har investerare samlat på sig tokens när insamlade belopp nådde $1,98 miljoner. Investeringen är inte en slump utan en indikation på den potential projektet har. Investerarnas förväntningar på att Pullix intar en särställning i kryptovärlden har lockat FOMO. Följaktligen kanske du vill upptäcka mer om denna token, som tippas att stiga mer än 100 gånger 2024.

Om Pullix

Copy link to section

Pullix är en kryptovalutabörs som kombinerar funktionerna hos decentraliserade och centraliserade börser. Plattformen lanserades från insikten att de två typerna av börser har kommit till korta. Att tejpa deras fördelaktiga funktioner tar itu med problematiska problem och erbjuder fördelaktiga egenskaper för investerare.

Låt oss ta ett exempel på likviditet, en nyckelfunktion som gör att investerare kan handla tillgångar snabbt och billigt. Centraliserade börser har en fördel jämfört med decentraliserade peers eftersom de bär mycket likviditet. Pullix kommer att utnyttja detta attribut av CEX genom att uppmuntra användare och erbjuda flera säljbara tillgångar. Plattformen samarbetar också med institutionella likviditetsleverantörer för att erbjuda välbehövlig likviditet. Genom att erbjuda djup likviditet löser Pullix ett långvarigt problem som har hindrat antagandet av DEX.

Å andra sidan utnyttjar Pullix säkerhetsfunktionerna i DEX och löser ett vanligt CEX-problem. Vid det här laget måste du vara medveten om frekventa utnyttjanden och säkerhetsbrister som rapporterats på CEX:er. Pullix erbjuder investerare privata nycklar, vilket ger investerare full kontroll över sina tillgångar, precis som DEX. Med dina privata nycklar kan du vara säker på att ingen kommer att stjäla dina tillgångar, vilket skapar sinnesfrid.

Det är också onödigt att nämna hur obligatoriska KYC-krav har varit besvärliga för CEX-investerare. Med Pullix upprätthålls integriteten till 100%. Investerare öppnar bara ett konto hos börsen med sin e-postadress. Handlare använder sina digitala tillgångar som säkerhet för handel, vilket gör plattformen effektiv, bekväm och säker.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Är Pullix en bra investering?

Copy link to section

Pullix är världens första “trade-to-earn”-plattform. Som alla andra projekt med nya funktioner kommer det sannolikt att få uppmärksamhet. Förköpet har ägt rum först, tack vare plattformens unika karaktär. Som sådan förväntas det att dess inhemska PLX-token kommer att stiga massivt när antagandet växer.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Men eftersom formuleringen “trade-to-earn” går, kanske du vill veta exakt vad dessa termer betyder. Helt bokstavligen innebär det att tjäna genom handel. Naturligtvis är den självklara vägen till att tjäna på plattformen att handla med tillgångar och göra vinster. Pullix belönar dock investerare för att de bara använder sin plattform, oavsett handelsresultat. Investerare tjänar en vinstandel från de dagliga intäkterna som plattformen gör.

Förutom belöningsmekanismen är Pullix ett utlåningsprotokoll. Investerare drar nytta av utlåning och upplåning och ökar sina inkomster. Det finns också spännande intäkter genom avkastningsodling, stakning och Pullix VaultX-funktion. Det finns också NFT- och DeFi-startplattor för ytterligare passiv inkomst.

Pullix är också en lågkostnadsplattform. Investerare handlar tillgångar under noll provisioner och snäva spreadar, vilket gör Pullix konkurrenskraftigt och attraktivt. Vad mer? Du kan handla med flera krypto- och traditionella tillgångar, inklusive valuta och aktier. Investerare kan också dra fördel av marginalhandel för att handla med högre volymer och tjäna mer.

Investera i Pullix för en 100x vinst?

Copy link to section

Analytiker har varit hausse på Pullix och förväntar sig en rejäl uppgång av positiva resultat när den väl lanseras. Marknadens konsensus är att Pullix-priset har potential att stiga 100x under 2024 eller mer.

Enligt vår konservativa syn kan tokenen komma att stiga med fler marginaler i framtiden på grund av dess unika roll. Med tecken på att ledande plattformar stiger med större marginaler bör Pullix hållas i samma avseende. Intresserade investerare kan lära sig mer om tokenens förköp på projektets webbplats.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.