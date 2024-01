SEC kunde meddela Bitcoin ETF-emittenter om sitt godkännande redan nästa vecka: Reuters

US Securities and Exchange Commission (SEC) kunde meddela spot Bitcoin ETF-sökande om regulatorns nick till deras förslag redan på tisdag nästa vecka, sa Reuters i en rapport lördagen den 30 december.

Detta skulle vara bara några dagar till den förväntade deadline den 10 januari 2024 som SEC måste släppa ett beslut om ARK Invest och 21Shares ansökan.

Företag lämnar in slutliga ändringar före spot Bitcoin ETF-godkännande

Dagens rapporter kommer bara en dag efter att BlackRock, ARK Invest och 21 Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Valkyrie, WisdomTree, Bitwise, Franklin Templeton och VanEck, alla lämnade in slutliga ändringar i sina S-1-anmälningar. SEC hade satt fredag som deadline för sökande att lämna in slutliga revisioner som beskriver detaljer som avgifter och “auktoriserade deltagare” (APs).

BlackRock utnämnde JPMorgan och Jane Street som sina auktoriserade deltagare, medan Fidelity och WisdomTree avslöjade Jane Street som deras ETF:ers utsedda mäklare. Invesco har valt Virtu och JPMorgan.

När det gäller avgifter indikerade Invesco Galaxy en avgift på noll i sex månader och de första 5 miljarderna dollar av sin Bitcoin ETF. Dess sponsoravgift är dock satt till 0,59 % medan Fidelitys är betydligt lägre på 0,39 %.

En annan viktig detalj var i Bitwises ändrade S-1, som sa att en icke namngiven enhet skulle seed sin Bitcoin ETF (BITB) med $200 – mycket större än $10 miljoners seed för BlackRocks.

JPMorgans vd Jamie Dimons senaste kommentarer

Som detaljer om namngivna “auktoriserade deltagare”, som i huvudsak hänvisar till ett etablerat företag som valts ut för att styra medelflödet för ETF:n, stack en sak ut: JPMorgan.

Banken är den största utsedda deltagaren inte bara i BlackRocks Bitcoin ETF, utan även för andra sökande. JPMorgans vd Jamie Dimons ställningstagande till Bitcoin och krypto har dock handlat om hur tillgångsklassen är för kriminella. För bara några få sedan sa JPMorgan-chefen att han skulle “stänga ner” krypto om han var regeringen.

Han sa till lagstiftare under en utfrågning i senaten tidigare denna månad:

“Jag har alltid varit djupt motståndare till krypto, Bitcoin, etc…. det är sant användningsfall för brottslingar, narkotikahandlare, penningtvätt, skatteflykt. Det är användningen,

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.