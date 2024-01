Shiba Inu stiger när bränningshastigheten skjuter i höjden, Meme Moguls hänger med i takten

Shiba Inu (SHIB) skapar vågor med sin skyhöga SHIB-förbränningshastighet och imponerande prisstegring på 28,30% under den senaste månaden. Även om effekterna av bränningshastigheten fortfarande inte är mycket, har åtminstone meme-myntet vissa vinster att visa för det.

Samtidigt tar en ny spelare, ett nytt meme-mynt Meme Moguls, fart på marknaden som ett alternativ till Shiba Inu-fenomenet.

Shiba Inu förbränningshastighetshöjning

Shiba Inu, erkänt som ett av de framstående meme-mynten i kryptovalutaområdet, har upplevt en anmärkningsvärd ökning på 28,30% i priset under den senaste månaden. Trots en nedgång nyligen på 0,56% under de senaste 24 timmarna, har Shiba Inus motståndskraft med en ökning på 30% under det senaste året fångat kryptoentusiaster globalt.

Shiba Inu prisdiagram

Denna ökning åtföljs av en fascinerande utveckling – bränningshastigheten för SHIB har skjutit i höjden med häpnadsväckande 2752,41%. Bränningen på 410 698 biljoner sedan den började har väckt nyfikenhet bland handlare och investerare. Anmärkningsvärda bränntransaktioner från individuella adresser, tillsammans med integrationen av Shibarium, en lager 2-lösning byggd på Ethereum, har bidragit till Shiba Inus utvecklande verktyg bortom dess meme-mynts ursprung.

Den övergripande Shiba Inu-banan förblir positiv efter integrationen av Shibarium utökade Shiba Inus verktyg, vilket underlättade NFT, metaverse-applikationer och spel. Shibarium bearbetar över 7,8 miljoner transaktioner dagligen, med 1,3 miljoner unika plånboksadresser.

Meme Moguls: ett alternativ för meme-mynt som stiger

Mitt i Shiba Inus anmärkningsvärda resa har en ny utmanare kommit in på kryptoarenan – Meme Moguls. Positionerat som ett alternativ till Shiba Inu, får Meme Moguls fart när förköpet tar fart.

Vad är Meme Moguls?

Meme Moguls är redo att bli världens första meme-stödda aktiemarknad och börs, och erbjuder användarna en unik möjlighet att engagera sig med meme-inspirerade tillgångar.

Plattformen introducerar ett fängslande play-to-earn-spel som fördjupar spelare i fantasivärlden av meme-marknadshandel. Det ger användare möjlighet att köpa, sälja och handla meme-tillgångar, liknande traditionell aktie- och kryptohandel.

Med en förköpsstrategi utformad för att skapa 100 miljonärer inom de första 3 månaderna efter lanseringen, siktar Meme Moguls på att bli nästa 100x-token, besläktad med framgångsberättelserna om Pepe, Shiba Inu eller Dogecoin.

För att locka deltagare erbjuder Meme Moguls exklusiva belöningar, en livlig community för engagemang och unika NFT:er som tjänats in genom spelprestationer. Dess pågående MGLS-token-förköpsstadier innehåller också en $10 000 giveaway för den mest aktiva användaren på Twitter i slutet av varje steg och en prishöjning i början av varje steg.

Vid skrivtillfället var förköpet i sin tredje etapp och hade redan samlat in $1 155 658. En MGLS gick på $0,0025. Du kan delta i förköpet genom att besöka deras officiella hemsida.

Slutsats

När Shiba Inu fortsätter sin uppåtgående bana, och Meme Moguls dyker upp som ett formidabelt alternativ i kryptovalutans meme-myntlandskap, kan det kommande året visa sig vara dynamiskt för meme-baserade tillgångar.

Men oavsett valet av meme-mynt bör investerare förbli vaksamma på grund av kryptomarknadens extremt flyktiga karaktär.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.