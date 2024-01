Bitcoin-investerare avslutade 2023 på ett lyckligt sätt och det nya året kommer sannolikt att vara lika snällt mot dem, enligt Mark Mobius – grundaren av Mobius Capital Partners.

Mobius ser Bitcoin på $60 000 2024

Copy link to section

Mobius förutspår att världens största kryptovaluta efter börsvärde kommer att nå $60 000 2024, vilket tyder på över 40% uppsida härifrån. Det är värt att nämna här att fondförvaltaren var korrekt när han varnade för en kraftig nedgång i Bitcoin till $20 000 2022.

När han nyligen pratade med folk på CNBC, höll han med om att det inte fanns “ingen motivering för den förutsägelsen” i sig, förutom att Securities & Exchange Commission i USA nu ser mer än troligt ut att godkänna en BTC-börshandlad fond inom kort.

Många tror att Bitcoin ETF avsevärt kommer att öka institutionellt intresse för kryptovalutan som vanligtvis tenderar att översättas till prisuppskattning.

Förutsatt att Mobius visar sig vara sann igen med sin Bitcoin-förutsägelse, är det tänkbart att andra kryptonamn, inklusive de nyligen lanserade som Shiba Memu, också kommer att gynnas eftersom BTC är en kryptomarknadsklockare.

Shiba Memu drivs av ett inhemskt meme-mynt

Copy link to section

Shiba Memu gör att du kan dra nytta av styrkan i kryptovalutaområdet samtidigt som du exponeras för den oerhört fokuserade marknaden för artificiell intelligens.

Låt oss först utforska kryptosidan av Shiba Memu.

Shiba Memu drivs av ett inhemskt meme-mynt som de kallar “SHMU”. Även om det kan finnas risker med att investera i meme-mynt, måste man också komma ihåg att det är en marknad som växte ur askan 2020 för att trolla fram en värdering på över 20 miljarder dollar i slutet av 2022.

SHMU har nyligen avslutat sitt förköp som samlade in totalt över 4,9 miljoner dollar. Den förväntas nu att “listas snart”, enligt dess webbplats som historiskt sett tenderar att låsa upp nästa rally i ett kryptomynt.

Hur trycker Shiba Memu (SHMU) på AI?

Copy link to section

Låt oss nu titta på den artificiella intelligenssidan av Shiba Memu.

Enligt whitepapern på dess webbplats utnyttjar plattformen AI för att inte bara skapa reklaminnehåll utan även sprida det på internet. Så du kan tänka på Shiba Memu i huvudsak som ett marknadsföringskraftverk.

Faktum är att dess whitepaper säger att Shiba Memu är lika effektiv som 100 marknadsföringsbyråer tillsammans.

Ännu viktigare, det är inte som att du redan är för sen när det gäller att investera i artificiell intelligens. Statista räknar med att denna marknad kommer att växa med tio gånger ungefär mellan nu och slutet av detta decennium. Och du kan utnyttja den snabba tillväxten med en position i SHMUs inhemska meme-mynt.

SHMU skulle kunna dra nytta av andra medvindar också

Copy link to section

Det finns några andra medvindar än en Spot Bitcoin ETF som kan hjälpa kryptoutrymmet inklusive Shiba Memu i år.

Till att börja med förväntas USA:s centralbank allmänt sänka räntorna 2024, vilket tenderar att öka intresset för risktillgångar som aktier och kryptovalutor. Medlemmar av FOMC har nyligen signalerat tre räntesänkningar i år som Invezz rapporterade här.

Utöver det finns Bitcoin-halvering planerad till april 2024. Det är då det totala utbudet av BTC halveras och resulterar i en betydande ökning av priset per mynt.

Observera att andra experter till och med förutspår ett mycket mer aggressivt rally i Bitcoin i år. CoinFund – ett riskkapital, till exempel, ser världens största kryptovaluta slå en halv miljon dollar 2024.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.