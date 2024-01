Memeinator (MMTR) utsikter under nära förestående Bitcoin-driven tjurcykel

Bitcoin (BTC) ökade med över 7% den 1 januari och klättrade över värdet på $45 000. Matrixport förutspår Bitcoin-uppgång till $50 000 denna månad, med hänvisning till potentiellt spot-ETF-godkännande runt den 10 januari.

Samtidigt ser en ny meme-krypto, Memeinator (MMTR), ut att överträffa altcoin-marknaden efter att ha blivit en av de bästa 2023 ICO:erna.

Bitcoin kollar på $50K

Copy link to section

Den senaste Matrixport-rapporten visar att BTC bibehöll en hög finansieringsgrad, vilket bekräftar de hausseartade utsikterna från investerare när de väntar på ett godkännande av en Bitcoin-börshandlad fond. Vidare kan en alt-säsong vara nära förestående eftersom BTC-dominansindikatorn sjönk till 50,3%.

De nuvarande prishöjningarna indikerar färre säljare eftersom Tethers minting förblir vilande. Finansieringsräntan ligger på +66% högsta. Den visar långa betalda shorts med en årlig ränta på 66% för att behålla sina positioner.

Källa – Matrixport

Terminsmarknaden och spotmarknadspressen kommer sannolikt att driva Bitcoin förbi värdeområdet på $50 000 i januari 2024. Vissa förväntar sig att den ledande tillgången kommer att uppnå detta mål i slutet av januari, vecka ett.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Positiva utvecklingar som BTC ETF-godkännande, halveringen i april 2024 och den förbättrade globala ekonomin satte scenen för betydande rallyn för Bitcoin. Det skulle få altcoins att explodera, och MMTR är bland tillgångarna redo för anmärkningsvärda prisrörelser.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Memeinator – topp 2023 ICO-projekt

Copy link to section

Memeinator är ett nyligen lanserat meme-mynt, och dess framgång i förköpet placerar det bland alterna som ska skjuta i höjden i nästa tjurcykel. Medan kryptor med hundtema stöter på kritik på grund av bristande användbarhet och oinspirerande marknadsföring, vill MMTR rensa bort billiga memes eftersom den är inriktad på börsvärdet på miljarder dollar.

Memeinator dök upp som den bästa ICO:en för projekten 2023, och gick in i 2024 som en av de mest lovande kryptovalutatillgångarna.

MMTR-prognos

Copy link to section

Memeinator etablerar sig som ett dominerande projekt i kryptovärlden, och dess framgång i förköpet vittnar om det. Blandningen av artificiell intelligens och blockkedjan kommer sannolikt att få MMTR att explodera till rekordnivåer.

Med tanke på dess imponerande ICO-status kommer Memeinator sannolikt att lyckas framåt. Ett brett marknadsrally och projektets slutliga mål (att rensa meme-myntsektorn för framtida generationer och nå 1 miljard dollar i marknadsvärde) innebär en smidig väg för MMTR-priset att nå 1 dollar.

Du kan hitta mer information om Memeinator på deras officiella hemsida.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.