Solana överträffar Ethereum när en ny altcoin går med i tävlingen

När 2024 startar har Solana (SOL) dykt upp som en föregångare, överträffat Ethereum i stablecoin-volym och dominerande sökintresse. Samtidigt slog Pullix, en kommande hybridbörs, vågor med sitt “Trade-To-Earn” PLX-token förköp.

Låt oss fördjupa oss i dessa betydande utvecklingar som har fångat uppmärksamheten hos både kryptoentusiaster och investerare.

Solana överträffar Ethereum i stablecoin-volym

I ett monumentalt steg har Solana överträffat Ethereum i stablecoin-transaktionsvolym. Medan Ethereum fortfarande är den mest dominerande kedjan när det kommer till det totala marknadsvärdet för de emitterade stablecoins enligt DeFilama-data, har antalet stablecoin-transaktioner som genomförts på Ethereum under de senaste sju dagarna överträffat det som utförts på Ethereum enligt data på Artemis.

Screenshot av Stablecoin transfervolym på Artemis terminal

Enligt informationen från Artemis uppgår volymen av stablecoins som omsatts på Solana under de senaste sju dagarna till cirka 103 miljarder dollar jämfört med Ethereums 90,87 miljarder dollar.

Volymen av stablecoins överföra på olika kedjor de senaste 7 dagarna

När Solana en gång hyllades som en “Ethereum-mördare”, har Solana befäst sin position som en formidabel blockkedje-spelare, som visar upp en anmärkningsvärd tillväxt och användarengagemang. Blockkedjans pulserande ekosystem, präglat av aktiviteter som sträcker sig från inskriptioner till meme-mynt-mani, bidrog till denna milstolpe.

Solanas ökning av stablecoin-volymen understryker dess växande popularitet, där handlare finner värde i dess robusta infrastruktur och olika erbjudanden, inklusive det trendiga BONK-meme-myntet och Solana Saga-telefonen. Airdrops som Jito Airdrop och uppkomsten av decentraliserade börser (DEX) på Solana har också drivit blockkedjans uppgång, vilket driver marknadsvärdet över 50 miljarder dollar. Detta momentum positionerar SOL som en framstående aktör på kryptovalutamarknaden.

Solana (SOL) går om Ethereum i Google-sökning

Utöver transaktionsförmåga har Solana överskuggat Ethereum i sökintresset, vilket signalerar en förändring i kryptoentusiasters nyfikenhet. Google Trends-data visar att från 17 december till 23 december fick termen “Solana” ett högre sökintressepoäng än “Ethereum” i olika regioner, inklusive Spanien och Filippinerna.

Denna ökning i sökintresse kan tillskrivas Solanas senaste prestationer, inklusive att överträffa Ripples XRP och Binances BNB i börsvärde. Blockkedjans prisuppskattning, decentraliserade börser som registrerade över 28 miljarder dollar i volym bara i december och förväntan på kommande token-airdrops har bidragit till detta ökade intresse för Solana.

Pullix (PLX): nytt altcoin som kämpar med SOL om topplaceringen

Mitt i spänningen kring Solana (SOL) har Pullix (PLX) framstått som en anmärkningsvärd utmanare.

Pullix, en innovativ hybridbörs planerad att lanseras i januari 2024, kommer att revolutionera handelslandskapet genom att sömlöst blanda centraliserade och decentraliserade börsfunktioner. Plattformen tar upp kritiska frågor som likviditetsproblem i DeFi, och erbjuder en enhetlig lösning för handlare.

I hjärtat av Pullix ekosystem är PLX-tokenen, kallad kryptomarknadens första “Trade-to-Earn” kryptovaluta, som för närvarande befinner sig i förköpsstadiet. Tokenen ger användare möjlighet att tjäna omedelbara belöningar för handel på plattformen och slutföra utmaningar. Förköpet av PLX har genererat betydande buzz, med analytiker som förutspår en 580% ökning under förköpet och en potentiell 100x ökning vid lansering.

PLX-tokenens unika intäktsdelningsmekanism skiljer Pullix åt, vilket gör att tokeninnehavare kan dra nytta av börsens dagliga inkomster och tjäna en fast passiv inkomst. Genom att uppmuntra användare att tillhandahålla likviditet, syftar Pullix till att förbättra likviditeten och erbjuda mer konkurrenskraftiga priser jämfört med andra plattformar, vilket ytterligare lockar handlare till sitt ekosystem.

Slutsats

I det ständigt föränderliga landskapet av kryptovalutor, innebär Solanas fantastiska prestanda och Pullix banbrytande tillvägagångssätt en förändring mot innovation och användarcentrerade plattformar.

Solanas dominans i volym av stablecoin och sökintresse, tillsammans med Pullix förköpsframgång och introduktionen av PLX-tokenen, visar dynamiken och potentialen inom kryptomarknaden.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.