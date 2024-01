När vinstsäsongen börjar börja i USA och andra länder, har det fått några av oss marknadsbevakare att undra hur det går för Ryssland för närvarande, nästan två år efter invasionen av Ukraina.

Det har varit anmärkningsvärd tystnad från nästan alla ryska företag (de som stannade i Ryssland, i alla fall, vilket många inte gjorde) som slutade rapportera fullständiga ekonomiska resultat när kriget med Ukraina tog fart. Vissa rapporterar nu inte längre resultat alls.

Så, det finns inte mycket att gå på förutom partier och avdrag – men det krävs inte ett geni för att komma på att Ryssland sannolikt inte klarar sig alltför bra.

Diamanter är inte för alltid

Det finns två skäl som sticker ut just nu. Den ena är att Europeiska rådet den 3 januari tillkännagav ett nytt inträde på sin sanktionslista, mot bakgrund av det pågående Ukrainakriget.

Det inträdet var PJSC Alrosa – det största diamantföretaget i världen och överlägset ett av Rysslands största företag totalt sett – samt Alrosas VD.

Om beslutet att införa den nya sanktionen sa EU att:

Förbudet mot ryska diamanter är en del av ett G7-arbete för att utveckla ett internationellt koordinerat diamantförbud som syftar till att beröva Ryssland denna viktiga intäktskälla. De som utsetts [för sanktioner] är föremål för en frysning av tillgångar och EU-medborgare och företag är förbjudna att göra medel tillgängliga för dem. Fysiska personer omfattas dessutom av ett reseförbud, vilket hindrar dem från att komma in eller transitera genom EU:s territorier.”

Detta kommer mindre än en månad efter att EU redan hade infört sin tolfte omgång av storskaliga sanktioner mot Ryssland, som placerade 86 företag och 61 individer på sin ständigt växande lista över ryska sanktioner.

Inte en sådan gas

Sedan är det faktum att det, mindre än en vecka innan detta, också kom dåliga nyheter från det naturgasproducerande företaget Gazprom.

Gazprom anses allmänt fortfarande vara Rysslands största företag till marknadsvärde, och sannolikt också dess största företagsproducent av intäkter för landet.

Enligt Reuters skickade Gazprom ut ett brev den 19 december angående dess “intäkter”. Även om inga fullständiga resultat släpptes av företaget, sa det att det förutspådde att dess EBITDA snart skulle falla med nästan 40 procent för räkenskapsåret 2023 jämfört med 2022.

Detta är allvarligt, som de flesta investerare vet – EBITDA-siffror (som står för “vinst före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar”) anses ofta vara det enda riktigt korrekta måttet för hälsan hos ett företags kassaflöde och därmed dess hållbarhet.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.