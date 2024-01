Memeinator, ApeMax, CorgiAI – tre meme-mynt som kan rally 2024

2022 var ett år av katastrof för kryptorymden då skandaler och kollapser resulterade i en betydande ökning av utflöden. Men så kom 2023 och tillsammans med det intresset för kryptovalutor.

Och nu ser 2024 välpositionerat ut för ännu ett starkt år, särskilt eftersom Securities & Exchange Commission förväntas snart godkänna en Spot Bitcoin ETF som kommer att driva institutionellt intresse in i kryptoindustrin.

Tyvärr, dock, på cirka $45 000, är Bitcoin kanske inte en lämplig eller snarare en genomförbar investering för många som är intresserade av kryptovalutor.

För sådana investerare finns det tre meme-mynt – ApeMax, CorgiAI och Memeinator – med potential att rally 2024. Låt oss utforska var och en av dessa individuellt.

ApeMax

Copy link to section

ApeMax är världens första Boost-to-Earn kryptovaluta. Denna unika insatsmodell gör det möjligt för innehavare att tjäna belöningar för att “boosta” vilka enheter de gillar.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Tillgång till ApeMax är omedelbar när meme-myntet har köpts. Enligt David Kemmerer – vd för CoinLedger:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Med ApeMax mer gamifierade system skulle jag tro att detta är ett mynt som kommer att dra till sig uppmärksamhet och därmed värde 2024.

ApeMax är för närvarande i sitt förköp som hittills har samlat in närmare 1,8 miljoner dollar, vilket tyder på en stark efterfrågan. Det som är mest intressant med detta meme-mynt är att dess pris ändras en gång var 24:e timme – varav nästa är planerad till cirka 18 timmar från nu.

CorgiAI

Copy link to section

CorgiAI är en plattform som erbjuder dig exponering för den snabba tillväxten av meme-mynt såväl som artificiell intelligens.

Projektet utnyttjar AI för att utveckla en meme-generator. Dess decentraliserade gemenskap använder dess inhemska token som utbytesmedel.

CorgiAI tryckte rekord under den sista veckan i december men har dragit sig tillbaka sedan dess, vilket kan ha skapat en möjlighet att investera i detta kryptomynt. CorgiAI har ett börsvärde på nära 600 miljoner dollar vid skrivandet.

Observera att Statista förutspår att artificiell intelligens kommer att tiodubblas som marknad mellan nu och slutet av 2030. Det är den typen av tillväxt du kan utnyttja med CorgiAI.

Ungefär som CorgiAI är Memeinator ett annat nyligen lanserat mynt för att spela den snabba tillväxten inom AI.

Memeinator

Copy link to section

Memeinator definierar sitt uppdrag som total dominans av meme-utrymmet. Och hur tänker den göra det? Den använder artificiell intelligens för att leta efter svaga mynt på internet och eliminera dem för att göra meme-mynten säkrare och mer attraktiva för seriösa investerare.

På några månader har förköpet av Memeinator samlat in närmare 3,0 miljoner dollar, vilket tyder på att dess uppdrag resonerar väl med investeringsvärlden. MMTR kommer att gå live på anmärkningsvärda kryptobörser efter förköpet som vanligtvis tenderar att resultera i prisuppgång.

Och så finns det andra medvindar som kan hjälpa till att låsa upp nästa etapp. Dessa inkluderar att den amerikanska centralbanken sänkte räntorna tre gånger under 2024 som medlemmar i Federal Open Market Committee signalerade nyligen som Invezz rapporterade här.

Intresserad av att ta reda på mer om Memeinator och investera i MMTR-myntet med några enkla steg? Besök webbplatsen på denna länk.

Slutsats

Copy link to section

Meme-mynt kan vara en riskabel investering, särskilt med tanke på dess historia av bedrägerier och bedrägerier.

Men det är också värt att överväga den andra sidan av detta mynt. Visste du att meme-mynt knappt var tillräckligt värda för att kallas en marknad före pandemin, men i slutet av 2022 var det en marknad värd 20 miljarder dollar?

Det är en aggressiv tillväxtbana som du kan vara en del av och tjäna pengar på om du väljer att investera i ApeMax, CorgiAI eller Memeinator som vi diskuterade ovan.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.