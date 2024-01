Nytt Solana meme-mynt utmanar Bonk, men kan Memeinator dominera dem alla?

Efter att Bonk (BONK) slagit i bromsen efter sin snabba uppgång de senaste två månaderna, syftar ett annat Solana-meme-mynt Myro (MYRO) på att ta över.

Är detta nyligen lanserade meme-mynt med hundtema ett bättre köp idag? Eller kan det vara värt att investera i Memeinator (MMTR) i förköp mitt i prognoserna för tjurmarknaden 2024?

Myro (MYRO) gör ett stort drag när Bonk glider

Copy link to section

Solana-baserade Bonks pris steg till en rekordhög nivå på $0,00003416 i december när meme-tokenen fick stora kryptobörsnoteringar. SOL:s uppgång till priser över $123 kom när BONKs rally hjälpte det att vända Pepe (PEPE) i börsvärde.

Men BONK kämpar för fart med en nedgång på 44% under de senaste två veckorna, detta kommer när SOL-priset faller under $100. Bonks börsvärde har minskat från över 1 miljard dollar till för närvarande cirka 621 miljoner dollar. Mitt i denna svacka för Bonk, är Myro (MYRO) inställd på att bli den nya Solana-ekosystemets hundmemekung?

Myro är ett meme-mynt uppkallat efter sällskapshunden till Solanas medgrundare Raj Gokal. MYRO-priset, som lanserades i november och vill dominera ekosystemet Solana meme, har nått toppar på $0,082.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Enligt data från CoinGecko ligger MYROs vinster under den senaste veckan för närvarande på 304%. Med mer än 40% i prisstegring på 24 timmar, kikar MYRO på börsvärdet på $100 miljoner och kan potentiellt bryta till prisnivån på $0,1.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Myro har ett maximalt utbud på 1 miljard MYRO och dess whitepaper beskriver potentiella verktygserbjudanden och aktiviteter. Även om det kan se ytterligare dragkraft när mememarknaden tar ett nytt steg, kommer långsiktiga utsikter för investerare sannolikt att dras till en ny utmanare som gör vågor på förköpsmarknaden.

Memeinator (MMTR): Mer än ett meme-mynt

Copy link to section

En av nackdelarna med meme-mynt har varit deras inneboende brist på äkta användbarhet. Medan Dogecoin och Shiba Inu har markerat sig i kryptorymden som bästa meme-mynt, har de flesta andra meme-tokens bleknat när den första hypen torkat.

The Memeinator (MMTR) är en ny AI meme-kryptovaluta inspirerad av den globala succéfilmen Terminator. Som en hyllning till franchisen är meme-projektet från framtiden här på ett tydligt uppdrag: ta bort hotet som svaga och värdelösa meme-mynt utgör mot det bredare kryptoutrymmet.

Verklig användbarhet i tydligt kartlagd gamification, staking och andra produktlanseringar kan sätta den långt före subpar tokens när den lanseras.

Varför kan Memeinator vara en bra långsiktig satsning?

Copy link to section

Eftersom det stärker sin status som ett av de bästa meme-mynten att köpa 2024, ökar förtroendet för Memeinator.

Efter att ha börjat med 29 etapper tog communityn ett stort steg framåt med en minskning till 20. Tokenonics gynnades av detta, med 129 miljoner av de 1 miljard MMTR som brändes från sex av de 9 stegen.

Insatsen är också redan live, medan den växande dragkraften i samhället inte bara syns med deltagandet i Virgin Galactic-presenten på $250 000, utan i engagemang i sociala medier. Enligt uppgifter på Memeinator-webbplatsen har projektet lockat över 7K och 11K medlemmar över sina Discord- respektive Telegram-kanaler.

🚀🌌 READY FOR A REAL ADVENTURE? #MEMEINATOR'S $250K VIRGIN GALACTIC GIVEAWAY IS YOUR TICKET TO SPACE.



JOIN OR WATCH OTHERS SOAR.



📲ENTER HERE: https://t.co/PNQvq5Ril7#VirginGalactic pic.twitter.com/kolZ4aRbVS — The Memeinator (@TheMemeinator__) January 3, 2024

Memeinators förköp har samlat in imponerande 3 miljoner dollar när den sänker gaspedalen i steg 11 av token-förköpet. Det nuvarande priset är $0,0186 och förväntas stiga till $0,0292 i slutskedet. Med tanke på styrkan i Memeinators värdeerbjudande, återuppgången i meme-mynt och övergripande marknadsutsikter, kan det vara värt det att köpa MMTR idag.

MMTR:s värde kan öka med ytterligare 65% i slutet av förköpet, med markerade faktorer som hjälper det att utmana den övergripande dominansen. Intresserad av mer information om Memeinator? Kolla in deras whitepaper här.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.