Japanska Mercari tillåter köp i appen med Bitcoin

Den japanska e-handelsjätten Mercari kommer att tillåta användare av sin plattform att köpa produkter i appen med Bitcoin (BTC). Lokala rapporter indikerar att Bitcoin-transaktioner kommer att ske genom Mercaris dotterbolag för kryptobörs, Melcoin, med start i juni.

Mercari kommer att visa priserna på varor i japanska yen, men köpare kan betala för dem med Bitcoin. Omvänt kommer Bitcoins att omvandlas till fiat genom kryptoväxlingspartnern, vilket gör att säljare och leverantörer på loppmarknadsappen kan ta emot betalningar i den lokala valutan.

Den senaste åtgärden cementerar Mercari som ett kryptoorienterat företag. Plattformen har en kryptohandelstjänst på plats som låter användarna sälja Bitcoin med sina försäljningsintäkter. Användare kan också byta poäng som tjänats in från deras lojalitetsprogram mot kryptovalutan.

Betalningar görs tillgängliga för 22 miljoner månatliga användare

Mercari kallas en av de största konsument-till-konsument-marknadsplatserna online i Japan. Den decennium gamla marknadsplatsen har över 22 miljoner användare varje månad. Antagandet av Bitcoin-betalningar cementerar kryptoantagandet i Japan, även när det asiatiska landet uppskattar sig som en pro-krypto-jurisdiktion.

Japans styrande parti har i allt högre grad följt en reglerande väg för att utnyttja Web 3.0 och spela en roll i kryptoindustrin. I juni 2022 antogs en lag som erkänner stablecoins som en form av pengar. Japans regelverk kräver också börser för att separera kunder från börstillgångar. Detta utarbetade regelverk såg till att japanska användare fick sina pengar tillbaka efter FTX-kollapsen i slutet av 2022.

Japan har nyligen antagit en mild inställning till kryptobeskattning efter att ha avslutat sin kontroversiella orealiserade vinstskatt. Policyändringen, som träder i kraft den 1 april 2024, kommer att beskatta enheter endast när de säljer sina kryptoinnehav. Flytten lättar på skattebördan och gör kryptoinvesteringar attraktiva.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.