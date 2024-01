Heliums- (HNT), Internet Computers (ICP) priser stiger; Pullix (PLX) når en milstolpe inför förköpet

Priset på Helium (HNT) är tillbaka över $7,00 efter att ha skjutit i höjden med mer än 43% under de senaste 24 timmarna. Samtidigt handlas Internet Computer-priset (ICP) över $13,00 efter att ha stigit 20% under samma period.

När krypto blir grönt mitt i Bitcoins topp till toppar på $47 000, har känslorna fallit över i förköpet av det nya kryptoprojektet Pullix (PLX). Detta har ökat utsikterna för ett potentiellt prisutbrott när PLX-tokenen officiellt lanseras. Här är prisutsikterna för HNT, ICP och PLX.

Heliums (HNT) pris redo då tjurar kollar på break över $10

Helium är en av de viktigaste blockkedje-plattformarna i utrymmet för decentraliserad offentlig infrastruktur (DePin). Dess tillväxt under det senaste året har sammanfallit med en större förändring mot decentraliserad trådlös infrastruktur. Den Solana-drivna plattformen har sett en anständig ökning i volym efter att den tillkännagav en uppdatering av smarta kontraktsimplementeringar för protokollet.

HNT handlades till lägsta $4,74 måndagen den 8 januari 2024. Den följer de nedgångar som setts under den senaste veckan då Helium parerade uppgångar från toppar på $7,40 som nåddes tidigare i slutet av december.

Men eftersom den bredare marknaden visade motståndskraft mitt i det stigande haussemässiga Bitcoin ETF-sentimentet, rördes ICP-priset tvåsiffrigt över natten för att nå toppar på $7,18 på tisdagsmorgonen.

Bitcoins uppgång förväntas fortsätta, och med specifika priskatalysatorer på gång, kan HNT titta på ett nytt uppåtgående ben. Om köpare fortsätter att diktera marknadssentiment, kommer heliumpriset sannolikt att sikta på ett utbrott över $10.

Internet Computer (ICP) skjuter i höjden då on-chain-aktivitet skjuter i höjden

Förutom att den övergripande tjurmarknaden underblåser vinster i ekosystemet, är ICP redo för en potentiell hausseartad fortsättning på grund av ökningen av aktiviteten i kedjan.

Enligt DeFiLlama har Total Value Locked (TVL) i dApps på protokollet ökat markant under de senaste två månaderna. TVL låg på cirka 2,1 miljoner dollar i början av november, men har passerat 33 miljoner dollar.

ICP-priset ligger fortfarande över en fallande trendlinje från vilken det bröts efter en ökning med 87% veckovis i november 2023. Analytiker föreslår att utbrottet skulle kunna leda till att Internet Computer-priset rallyt till den primära motståndsnivån över $20. Hausse-momentumet kommer sannolikt att pressa priset till $31,69 och omladdningsnivån för oktober 2021 till cirka $43,27.

Pullix (PLX) lockar investerare när den når steg 6 av förköpet

Pullix (PLX) skulle kunna hjälpa till att ta itu med den likviditetsutmaning som det decentraliserade finansekosystemet (DeFi) för närvarande står inför. Det kan också vara lösningen på den avvägning som investerare står inför när de använder centraliserade börser. De senaste händelserna kring CEX-plattformar och det ökande behovet av det bästa från både CEX och DEX sätter Pullix i en stark position när den äntligen lanseras.

Det är potentialen för denna hybridbörs som väcker stort intresse från hela marknaden, med mer än $3,1 miljoner insamlade i det pågående förköpet.

När investerare tar en del av de 60% av 200 miljoner PLX som är tillgängliga för förköpsdeltagare, har tokenens värde ökat från $0,04 till $0,08. Detta kan öka avsevärt eftersom förköpet fortsätter att ta fart. När förköpet slutar och tokens börjar handlas över marknaden kan PLX explodera.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.