Inget Bitcoin ETF-godkännande ännu, förtydligar SEC-ordförande Gensler

Gary Gensler, ordförande för US Securities and Exchange Commission, tog till sociala medieplattform X för att klargöra att SEC inte har godkänt noteringen och handeln med spotbitcoinbörshandlade produkter. Inlägget på

The @SECGov X account was compromised, and an unauthorized post was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products.

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 9, 2024 “>@SECGov var obehörigt och lades upp eftersom kontot äventyrades.

BTC steg så högt som 9% på måndagen, innan de gav tillbaka några vinster, eftersom priserna hoppade över $47 000 för första gången sedan mars 2022.

Historiskt sett har US Securities and Exchange Commission (SEC) inte godkänt några spot-cryptocurrency börshandlade produkter (ETP) för amerikanska börser. Det var först 2021 som SEC började tillåta ETF:er med exponering mot kryptovalutaterminer.

I oktober gav en domstolsbeslut SEC mandat att omvärdera en spot Bitcoin ETF-ansökan från Grayscale Investments. Detta direktiv hindrar dock inte SEC från att avvisa investeringsinstrumentet på olika grunder.

