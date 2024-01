Low-cap altcoins redo för betydande prisåtgärder 2024: LINA, BITBOT och SUN

Kryptomarknaden förblir en dynamisk bransch, och entusiaster verkar mer attraherade av praktiska, användbarhet och smarta investeringar när de interagerar med digitala mynt 2024. Medan topptillgångar dominerar trenderna, förbereder kryptor under radarn för betydande tillväxt.

Linear Finance (LINA), Sun (SUN) och Telegrams Bitbot (BITBOT) är bland de mindre kända kryptoprojekt som är redo för betydande prissteg i år.

Linear Finance (LINA)

Linear Finance presenterar en avancerad blockkedja med innovativa verktyg och ett förstklassigt gränssnitt, vilket gör kryptoinvesteringar smidiga även för nya spelare. Den ger också användare tillgång till optionshandel – ett fält som en gång var tillgängligt för Wall Street-hajar.

Deras decentraliserade börs minskar behovet av centraliserade plattformar med ökad säkerhet och reducerade avgifter.

LINA, blockkedjans inhemska mynt, handlades i ett återställningsläge under denna publikation, upp över 8% till det nuvarande priset på $0,008253. Dess börsvärde är $48 404 708.

Experter litar på att optionsmarknaden kan växa exponentiellt 2024, och Linear Finance verkar vara en perfekt kandidat för att dra nytta av denna optimism.

BitBot (BITBOT)

BitBot är en Telegram-handelsbot som avser att erbjuda detaljinvesterare verktyg för att navigera på kryptovalutamarknaden utan att vara beroende av tur eller lida av massiva risker. Telegram-bots vinner popularitet i den digitala tillgångsindustrin eftersom de erbjuder innovativa funktioner som handlare kan använda för att öka sin intäktspotential.

Varför överväga Bitbot?

Kryptoinvesterare kan vara skeptiska till handel med bots på grund av de ökade fallen av bedrägerier i sektorn. Till exempel hade den Telegram-baserade handelsboten Unibot användare som förlorade över $600 000 på grund av en exploatering.

Bitbot vill lindra det eftersom den prioriterar användarsäkerhet. Den använder det nyckellösa systemet MPC, som förhindrar någon part från att komma åt eller se hela nyckeln, vilket lovar noggrannhet och ökad integritet.

Bitbot inkluderar också anti-rug pull-funktioner, vilket förhindrar bedrägerier som involverar utvecklare som pumpar en tillgång innan de dumpar den och försvinner med användarmedel.

BITBOT-innehavare åtnjuter olika fördelar, inklusive ett inbyggt remissprogram och copy-trading för nybörjare och okvalificerade spelare för att duplicera affärer av erfarna marknadsaktörer.

Sun (SUN)

Sun altcoin ger bränsle till Tron-ekosystemet, en högpresterande blockkedja känd för sin hastighet och skalbarhet. Användare använder SUN-tokenen för att satsa belöningar, röstning och transaktionsavgifter.

Tron ser en ökad användning inom olika segment, inklusive NFT:er och DeFi, vilket skapar en lukrativ miljö för SUN att blomstra. Individer kan använda altcoinet för att tjäna imponerande insatsbelöningar, vilket ger en chans till passiv inkomst.

Dessutom kan SUN-innehavare bidra till blockkedjans framtida mål genom att rösta, cementera en känsla av gemenskap och ägande. Vidare gör projektets lägre börsvärde SUN till ett undervärderat investeringsalternativ med anmärkningsvärd uppåtpotential.

SUN steg med 2,75% föregående dag för att handlas till $0,007731. Dess börsvärde ligger på $75 885 978.

Bitbots förköp kommer att lanseras den 17 januari, och intresserade personer kan besöka projektets hemsida för att ligga steget före.

Du kan också hålla ögonen öppna för BITBOTs pågående utveckling via deras sociala mediehandtag;

https://t.me/BitBotOfficial

https://twitter.com/Official_BitBot

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.