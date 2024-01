SEC godkänner första plats Bitcoin ETF

I ett landmärkesbeslut har US Securities and Exchange Commission (SEC) godkänt lanseringen av en spot Bitcoin ETF, vilket markerar en betydande milstolpe för kryptovalutaindustrin.

Detta efterlängtade drag erbjuder både privata och institutionella investerare i USA en ny väg att få exponering för Bitcoins pris genom en reglerad finansiell produkt.

Stor kryptotillgångsförvaltare Grayscales talesman sa:

Jag är glad att kunna bekräfta att Grayscale-teamet har fått nödvändiga regulatoriska godkännanden för att upplista GBTC till NYSE Arca, och vi kommer att dela ett pressmeddelande med ytterligare information inom kort

Godkännandet kommer efter en spänd period av osäkerhet som toppade på tisdagen när SEC:s officiella X-konto (tidigare känt som Twitter) enligt uppgift hackades. Det komprometterade kontot tillkännagav i förtid godkännandet av alla pågående ansökningar om spot Bitcoin ETFs.

Denna falska information, tillsammans med en manipulerad grafik, orsakade en kort men intensiv uppsjö av förvirring inom kryptogemenskapen.

Dramatiken kring det falska tillkännagivandet överskuggade dock inte det genuina godkännandet som följde. På onsdagen började Cboe BZX Exchange förbereda sig för att lista och handla aktier i dessa nyligen godkända spot-bitcoin-ETF:er, vilket indikerar att det officiella gröna ljuset från SEC kan vara nära förestående.

Godkännandet av en spot Bitcoin ETF är en betydande utveckling för kryptoindustrin.

Till skillnad från tidigare Bitcoin-ETF:er, som var baserade på terminskontrakt, är en spot-ETF direkt knuten till det nuvarande priset på Bitcoin, vilket erbjuder ett mer direkt och potentiellt mindre volatilt investeringsalternativ.

Detta drag av SEC ses som en validering av Bitcoins växande acceptans inom den traditionella finansiella sektorn.

Det öppnar dörren för stora kapitalförvaltare och finansiella företag att inkludera Bitcoin i sina olika portföljer, vilket ger en reglerad och potentiellt säkrare investeringsmetod för både privata och institutionella investerare.

Dramat kring det falska tillkännagivandet på sociala medier belyser de pågående utmaningar som tillsynsorgan står inför när det gäller att hantera information i den digitala tidsåldern. Men det understryker också den höga nivån av intresse och förväntan som omger stora beslut som påverkar kryptovalutamarknaden.

Godkännandet av spot Bitcoin ETF av SEC är en välkommen utveckling för kryptoindustrin, som erbjuder en ny nivå av legitimitet och tillgänglighet för investerare som vill utnyttja potentialen hos denna decentraliserade digitala tillgång.

