Pullix tokenprognos när SEC godkänner Bitcoin ETF:er

Kryptovalutor är i fokus på torsdagen efter att Securities & Exchange Commission i USA äntligen utfärdat sitt efterlängtade godkännande för Spot Bitcoin ETF:erna.

Varför är en Bitcoin ETF en stor sak?

Den amerikanska tillsynsmyndigheten godkände totalt 11 ansökningar för de nämnda börshandlade fonderna i går kväll som också drev upp aktierna i Coinbase sedan kapitalförvaltarna har valt det som förvaringspartner för ETF:erna.

En nick från SEC är meningsfull för kryptoutrymmet med tanke på att Spot Bitcoin ETF:er förväntas öka det institutionella intresset för BTC avsevärt. Bernstein-analytiker förväntar sig till exempel att dessa fonder kommer att hantera cirka 10% av Bitcoins globala utbud under de kommande åren.

Wall Street är också övertygad om att inflödet av institutionellt kapital kommer att resultera i en massiv ökning av priset på en Bitcoin. Tidigare i veckan sa Standard Chartered att världens största kryptovaluta kan nå $200 000 nästa år om Securities & Exchange Commission verkligen godkänner ETF:erna.

Om det rallyt verkligen händer – är det tänkbart att den relaterade fördelen kommer att sippra ner till andra kryptospelare också eftersom Bitcoin är deras fackelbärare. Dessa kan inkludera nyligen lanserade projekt som Pullix.

Pullix drivs av en inhemsk token

Pullix kan dra nytta av det regulatoriska godkännandet för Bitcoin ETF:er eftersom den drivs av en inbyggd token som den kallar “PLX”.

Så, när väl de börshandlade fonderna levererar den förväntade boosten till BTC och de börjar dra resten av marknaden med sig, kan Pullix-tokenen börja bära frukt för dem som investerat i den i ett tidigt skede.

PLX kostar för närvarande endast $0,08 och förväntas se nästa prisstegring om cirka 15 dagar från nu, enligt timern på dess webbplats.

Pullix har hittills samlat in drygt 3,3 miljoner dollar via det pågående förköpet som talar mycket om den typ av efterfrågan som denna nya kryptotoken lockar. Du kan ta reda på mer om PLX genom att klicka här.

Pullix vill åtgärda likviditetsproblemet

Pullix är i sin kärna en hybridbörs som gör att du kan dra nytta av det bästa av en centraliserad börs utan att behöva ge upp det bästa av en decentraliserad börs.

Pullix är övertygad om att sätta det positiva från båda sidor tillsammans fungerar som en lösning för likviditetsproblemet som vanligtvis är förknippat med en DeFi-börs.

Det som gör Pullix desto mer intressant är två saker. Först är dess trade-to-earn-modell som i huvudsak belönar för att du gör det du redan älskar, dvs handla på kryptobörsen.

För det andra delar plattformen en del av sina intäkter med de som investerats i dess inhemska PLX-token som fungerar som ett spännande nytt läge för fast passiv inkomst. Intresserad av att ta reda på mer om Pullix och PLX-tokenen? Klicka här för att besöka projektets hemsida.

Andra medvindar som kan hjälpa PLX

En av anledningarna till att Pullix ser en stark efterfrågan på sin inhemska token i förköpet är att projektet förbinder sig helt till säkerhet.

Intressant nog är en Bitcoin ETF inte den enda medvinden som kan gynna PLX eller kryptomarknaden i stort under 2024. Den amerikanska centralbanken förväntas sänka räntorna flera gånger i år.

Det är viktigt eftersom pengar tenderar att flöda in i riskfyllda tillgångar som kryptovalutor när centralbanken blir mild när det gäller sin penningpolitik. Medlemmar av FOMC signalerade nyligen tre räntesänkningar under 2024 som Invezz rapporterade här.

Slutligen förväntas utbudet av Bitcoin att halveras under den kommande april, vilket historiskt sett har varit en välsignelse för priset. Det är en annan medvind som också kan återspeglas i andra kryptovalutor inklusive Pullix-tokenen. Du kan besöka Pullix webbplats på den här länken för att utforska sätt att investera i PLX-tokenen.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.