Coinbase och Yellow Card samarbetar för Afrikas kryptoantagande, ny hybridbörs dyker upp

I ett banbrytande drag för att förbättra tillgängligheten av kryptovalutor i Afrika, har Coinbase, en ledande amerikansk kryptovalutabörs, skapat ett strategiskt partnerskap med Yellow Card, en afrikansk stablecoin-börs. Detta samarbete syftar till att ge ekonomiskt bemyndigande till miljoner i framväxande ekonomier över hela kontinenten.

Samtidigt rustar Pullix, en hybrid-kryptobörs, för att omdefiniera handelslandskapet med innovativa lösningar utöver sitt för närvarande pågående PLX-tokenförköp.

Coinbases och Yellow Cards samarbete

Coinbases allians med Yellow Card signalerar ett avgörande ögonblick för antagande av kryptovaluta i Afrika. Yellow Card, ett Coinbase-portföljbolag, kommer att spela en avgörande roll för att utöka Coinbases tjänster till 20 afrikanska länder.

Från och med februari kommer partnerskapet att ge över hälften av Afrikas befolkning tillgång till USD Coin (USDC), ett stablecoin kopplat till den amerikanska dollarn, genom appen Coinbase Wallet.

Yellow Cards expertis inom lokala betalningsmetoder kommer att utnyttjas genom integrationen av Yellow Card-widgeten i Coinbase Wallet-appen. Detta samarbete syftar till att förenkla köp och överföring av USDC för afrikanska användare, vilket möjliggör avgiftsfria transaktioner via e-post och populära meddelandeappar som WhatsApp, iMessage och Telegram.

Dessutom kan Yellow Card-användare utnyttja Base-kedjan, en Ethereum lager 2-lösning inkuberad av Coinbase, för kostnadseffektiva transaktioner.

Genom att betona USDC strävar Coinbase efter att ta itu med ekonomiska utmaningar i regioner med hög inflation och beroende av remitteringar. Partnerskapet är tänkt som en katalysator för ökad ekonomisk frihet på platser som historiskt har saknat det, vilket banar väg för etableringen av ett modernt finansiellt system.

Pullix överbryggar gapet med en hybridbörsmodell

Medan Coinbase och Yellow Card gör framsteg i att utöka kryptoåtkomst i Afrika, är Pullix redo att omdefiniera handelsupplevelsen med sin innovativa hybridbörsmodell. Pullix syftar till att överbrygga klyftan mellan decentraliserade och centraliserade börser och erbjuda användarna fördelarna med båda världarna.

Plattformens unika tillvägagångssätt tar itu med likviditetsproblemet inom decentraliserad finans (DeFi), ett långvarigt hinder för tillväxten av decentraliserade börser. Pullix erbjuder en enhetlig plattform som kombinerar styrkorna hos centraliserade och decentraliserade börser, vilket ger användare sömlös tillgång till likviditet och möjlighet att handla olika tillgångar globalt.

Pullix engagemang för användarsäkerhet skiljer det åt i kryptorymden. Användare behåller vårdnaden om sina tillgångar samtidigt som de drar nytta av säkerhetsfunktionerna i en centraliserad börs. Plattformen erbjuder djup likviditet, hävstång på upp till 1000:1 och en styrmodell som tillåter tokeninnehavare att bidra till marknadstillskott och föreslå nya tillgångar.

Pullix ekosystem sträcker sig bortom hybridbörsen, och erbjuder en rad funktioner för att tillgodose olika handlares behov. Plattformen innehåller ett utlåningsprotokoll för passiv inkomst, en decentraliserad, multichain avkastningsoptimerare som kallas VaultX, och en decentraliserad finans (DeFi) och NFT-startplatta för spännande investeringsmöjligheter.

Användare kan engagera sig i avkastningsodling, insats och likviditetsförsörjning samtidigt som de drar nytta av säkerheten i en börs utan förvaring. Plattformens automatiserade lösningar, inklusive AI-stödda handelsverktyg och en kopiahandelsfunktion, förbättrar användarnas handelsstrategier och potentiella vinster.

PLX-token-förköp och “Trade-to-Earn”-mekanism

I hjärtat av Pullix är dess inhemska token, PLX, kryptomarknadens första “Trade-to-Earn” kryptovaluta.

PLX-tokeninnehavare kan tjäna omedelbara belöningar för att handla på plattformen och delta i handelsutmaningar. Det som skiljer PLX åt är dess intäktsdelningsmekanism, vilket gör att tokeninnehavare kan dra nytta av de dagliga intäkterna som genereras av börsen.

I det pågående förköpet som för närvarande befinner sig i sitt sjätte skede kommer 60% av PLX-tokens att tilldelas tidiga deltagare, vilket ger dem möjlighet att engagera sig i den unika Trade-to-Earn-modellen. Förköpet, med ett fast utbud på 200 000 000 PLX-tokens och ett initialt pris på $0,04, presenterar ett attraktivt förslag för handlare som söker ett nytt sätt att tjäna belöningar och bidra till plattformens likviditet.

Om du är intresserad kommer PLX-tokenen att kosta $0,08 i det aktuella skedet och priset kommer att stiga under de kommande 14 dagarna. Utgående från siffrorna har värdet på tokenen redan fördubblats och tidiga deltagare räknar redan returer. För att delta i Pullix-förköpet kan du besöka den officiella förköpswebbplatsen.