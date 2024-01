Kryptohandlare tittar på Bitbots lansering när toppekonom säger att ETF:er är en “gamechanger”

Krypto har gått in i en ny investeringsera med spot Bitcoin ETF-handel som går live för första gången i USA på torsdag. När marknadens förväntan sväller säger en toppekonom att denna utveckling kan höja kryptoinvesteringar till en annan nivå.

Mitt i en megastart på spot-ETF, med förutsägelser om Bitcoin (BTC) och krypto-virvlande, kan den nya Telegram-handelsboten Bitbot (BITBOT) vara en annan gamechanger för handlare?

El-Erian säger att ETF:er kommer att bredda deltagandet i kryptoinvesteringar

Copy link to section

Mohamed El-Erian, president för Queens’ College, Cambridge och chefsekonomisk rådgivare på Allianz, har delat sin syn på vad SEC:s godkännande av spot-bitcoin-ETF:er betyder för kryptovalutasektorn, och noterar att uppmaningar om att detta är en “gamechanger” var “rätt”.

El-Erians kommentarer, delade via hans officiella X-konto den 11 januari, kom när Bitcoin ETF-marknaden såg över 1,3 miljarder dollar i volym under de första timmarna av handel. Den historiska dagen sammanföll med en kraftig svängning i priset på benchmark-kryptovaluta, där BTC hoppade till över $48 000 innan trycket på “sälj nyheterna” drog tillbaka den till cirka $46 000.

I en kommentar om ETF-trenden på plats och vad det kan betyda för Bitcoin-investeringar, noterade El-Erian:

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

“Förespråkare har rätt i att kalla detta en “gamechanger” för #crypto som en finansiell tillgång/investering, men inte som en potentiell global valuta. Detta #SEC-beslut kommer att göra mer än att fördjupa och bredda deltagandet i #Bitcoin #investering.”

Förutom att “motverka legitimitetsproblem som drivs av de senaste årens välpublicerade skandaler”, är godkännandet och handeln en anmärkningsvärd utveckling som förankrar krypto som en tillgång i investeringsvärlden. Detta borde vara fallet trots att ETF:erna inte betyder att Bitcoin kommer att växa till en global valuta, noterade El-Erian.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Marknadsexperter säger att enorma inflöden till Bitcoin ETF:er kan katalysera Bitcoin-pristillväxt, öppna upp möjligheter och revolutionera det bredare kryptoinvesteringsutrymmet. Det är denna växande investeringsvärld som Bitbot (BITBOT) skulle kunna omdefiniera.

Vad är Bitbot?

Copy link to section

Bitbot är inställd på förköpslansering den 17 januari och är en Telegram-handelsbot designad för att ge detaljinvesterare tillgång till handelsverktyg av institutionell kvalitet. Telegram-bots är anpassade handelsverktyg eller appar som gör det möjligt för små handlare att dra fördel av Bitcoin-investeringsvärlden, utan att förlita sig på aningar eller utsätta sig för vissa risker.

Bitbot, ett nytt projekt, innehåller betydande förbättringar jämfört med Telegram-handelsbots som för närvarande finns på marknaden.

Som den första handelsboten utan förvaring har den ett nytt lager av säkerhet. Med Bitbot har användare fullständig suveränitet över sina tillgångar – dina nycklar, dina tillgångar. De senaste utnyttjandena i Telegrams bots ekosystem betyder att Bitbots eventuella lansering redan är en mycket efterlängtad händelse.

Förutom att använda MPC Custody och ett nyckellöst system, har Bitbot inbyggd Anti-MEV Bot och anti-matta funktioner, vilket lägger till ytterligare ett lager av skydd mot skadliga övervakningsrobotar eller potentiella bedrägerier.

BITBOTs förköp lanseras nästa vecka

Copy link to section

Inför handelsplattformens lansering är den inhemska BITBOT-tokenen inställd på förköp. Detta är en möjlighet för handlare att gå med i gemenskapen, handla och investera.

BITBOT kommer att vara styrningstoken och kommer att erbjuda tillgång till en exklusiv intäktsdelningsmodell. Andra fördelar med att gå med i Bitbot inkluderar tillgång till funktioner som en ädelstensskanner, kopieringshandel och passiv inkomst från det inbyggda remissprogrammet.

För mer om detta projekt, besök deras hemsida. Anmäl dig även till e-postlistan för att få uppdaterad information då förköpet går live den 17 januari 2024.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.